Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

भालू के हमले में बस्तर फाइटर्स का जवान घायल, अबूझमाड़ की घटना - BEAR ATTACK ON BASTAR JAWAN

अबूझमाड़ के जंगलों में भालू ने बस्तर फाइटर्स के एक जवान को जख्मी कर दिया.

Bastar fighter soldier injured
बस्तर फाइटर का जवान घायल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read

बस्तर: नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान मां भारती की रक्षा के लिए हर पल मौत का सामना करते हैं. नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जान जोखिम पर डालकर जवान अपने कर्तव्य को निभाते हैं. इसके साथ ही जवानों को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी जवानों पर बना रहता है. बस्तर के अबूझमाड़ में गुरुवार को बस्तर फाइटर्स का एक जवान भालू के हमले में घायल हो गया.

जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती: घायल जवान को एयरलिफ्ट कर बस्तर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया है. यहां जवान का इलाज चल रहा है. घायल जवान का नाम रविंद्र ओयाम है. वे नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे. यहां घने जंगल में उनके ऊपर भालू ने हमला कर दिया. यह घटना 4 अगस्त की है.

Dimrapal Hospital Jagdalpur
डिमरापाल अस्पताल जगदलपुर (ETV BHARAT)

भालू ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा. उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में मैं बुरी तरह घायल हो गया. मेरे साथी जवानों ने मुझे प्राथमिक उपचार दिया- रविंद्र ओयाम, घायल जवान, बस्तर फाइटर

गुरुवार की सुबह जवान को किया गया एयरलिफ्ट: घायल जवान रविंद्र ओयाम को नारायणपुर में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से उन्हें गुरुवार को एयरलिफ्ट कर जगदलपुर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया. बस्तर फाइटर के अधिकारी जवान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए जंगल के जहरीले जानवरों और मच्छरों से निपटना भी चुनौती होती है. कई बार जवान मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं. जिससे उनकी मौत भी हो जाती है.

बेमेतरा में धंसी धरती, किसान के खेत में बन गया 25 फीट गहरा 20 फीट चौड़ा गड्ढा

हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे, वन विभाग ने 85 गांव में जारी किया अलर्ट

बंदूक वाले हाथों में हुनर, सरेंडर नक्सलियों को मिल रही स्किल ट्रेनिंग, हर हाथ को मिल रहा रोजगार

बस्तर: नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान मां भारती की रक्षा के लिए हर पल मौत का सामना करते हैं. नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जान जोखिम पर डालकर जवान अपने कर्तव्य को निभाते हैं. इसके साथ ही जवानों को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी जवानों पर बना रहता है. बस्तर के अबूझमाड़ में गुरुवार को बस्तर फाइटर्स का एक जवान भालू के हमले में घायल हो गया.

जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती: घायल जवान को एयरलिफ्ट कर बस्तर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया है. यहां जवान का इलाज चल रहा है. घायल जवान का नाम रविंद्र ओयाम है. वे नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे. यहां घने जंगल में उनके ऊपर भालू ने हमला कर दिया. यह घटना 4 अगस्त की है.

Dimrapal Hospital Jagdalpur
डिमरापाल अस्पताल जगदलपुर (ETV BHARAT)

भालू ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा. उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में मैं बुरी तरह घायल हो गया. मेरे साथी जवानों ने मुझे प्राथमिक उपचार दिया- रविंद्र ओयाम, घायल जवान, बस्तर फाइटर

गुरुवार की सुबह जवान को किया गया एयरलिफ्ट: घायल जवान रविंद्र ओयाम को नारायणपुर में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से उन्हें गुरुवार को एयरलिफ्ट कर जगदलपुर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया. बस्तर फाइटर के अधिकारी जवान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए जंगल के जहरीले जानवरों और मच्छरों से निपटना भी चुनौती होती है. कई बार जवान मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं. जिससे उनकी मौत भी हो जाती है.

बेमेतरा में धंसी धरती, किसान के खेत में बन गया 25 फीट गहरा 20 फीट चौड़ा गड्ढा

हाईवे पर आया 46 हाथियों का दल, बेबी एलिफेंट भी दिखे, वन विभाग ने 85 गांव में जारी किया अलर्ट

बंदूक वाले हाथों में हुनर, सरेंडर नक्सलियों को मिल रही स्किल ट्रेनिंग, हर हाथ को मिल रहा रोजगार

For All Latest Updates

TAGGED:

ABUJHMAD NAXAL OPERATIONबस्तर फाइटर्स का जवानडिमरापाल अस्पतालअबूझमाड़ का जंगलBEAR ATTACK ON BASTAR JAWAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.