बस्तर: नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान मां भारती की रक्षा के लिए हर पल मौत का सामना करते हैं. नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जान जोखिम पर डालकर जवान अपने कर्तव्य को निभाते हैं. इसके साथ ही जवानों को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी जवानों पर बना रहता है. बस्तर के अबूझमाड़ में गुरुवार को बस्तर फाइटर्स का एक जवान भालू के हमले में घायल हो गया.

जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती: घायल जवान को एयरलिफ्ट कर बस्तर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया है. यहां जवान का इलाज चल रहा है. घायल जवान का नाम रविंद्र ओयाम है. वे नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे. यहां घने जंगल में उनके ऊपर भालू ने हमला कर दिया. यह घटना 4 अगस्त की है.

डिमरापाल अस्पताल जगदलपुर (ETV BHARAT)

भालू ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा. उसके बाद मेरे ऊपर हमला कर दिया. इस घटना में मैं बुरी तरह घायल हो गया. मेरे साथी जवानों ने मुझे प्राथमिक उपचार दिया- रविंद्र ओयाम, घायल जवान, बस्तर फाइटर

गुरुवार की सुबह जवान को किया गया एयरलिफ्ट: घायल जवान रविंद्र ओयाम को नारायणपुर में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से उन्हें गुरुवार को एयरलिफ्ट कर जगदलपुर के डिमरापाल अस्पताल में पहुंचाया गया. बस्तर फाइटर के अधिकारी जवान की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए जंगल के जहरीले जानवरों और मच्छरों से निपटना भी चुनौती होती है. कई बार जवान मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं. जिससे उनकी मौत भी हो जाती है.