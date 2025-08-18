हल्द्वानी: क्षेत्र पंचायत सदस्य की जीत की खुशियां मातम में बदल गई. काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बीते दिन क्षेत्र पंचायत का पति स्कूटी से क्षेत्र में घूमकर चुनाव में सहयोग करने पर लोगों का आभार व्यक्त कर रहा था. इसी बीच उसकी स्कूटी रपट गई, जिससे वो गंभीर चोटिल हो गया. आनन-फानन में घायल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक गौलापार के दौलतपुर निवासी मृतक 57 वर्षीय दीवान सिंह की पत्नी गंगा बिष्ट हाल में हुए पंचायत चुनाव में बड़े अंतर से बीडीसी मेंबर का चुनाव जीती थी. पति दीवान सिंह चुनाव में दिए सहयोग के लिए ग्रामीणों का आभार व्यक्त कर रहा था. परिवार वालों के अनुसार बीते दिन दीवान सिंह अपनी ई-स्कूटी से अपने पंचायत क्षेत्र में घूम रहा था.

बीती सायं जैसे ही वे लोगों से मुलाकात करने के बाद सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था. इस बीच किसी बच्चे को बचाने के चक्कर में स्कूटी रपट गई और जिससे दीवान सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आ गई. इसके बाद गंभीर हालत में दीवान सिंह को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

सड़क हादसे में पालिका कर्मचारी घायल: वहीं कालाढूंगी क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना में नगर पालिका का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कालाढूंगी थाना पुलिस के मुताबिक कालाढूंगी नगरपालिका में बड़े बाबू (वरिष्ठ सहायक) मो. इस्लाम बाइक पर सवार होकर बाजपुर से कालाढूंगी अपने घर जा रहा था. इस दौरान नया गांव के पास पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में मो. इस्लाम गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोगों की मदद से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को एसटीएच हल्द्वानी रेफर कर दिया गया. हालत नाजुक देख डॉक्टर ने घायल को श्रीराम मूर्ति हॉस्पिटल बरेली रेफर कर दिया, जहां घायल की हालत स्थिर बनी हुई है. मो. इस्लाम का आगामी 30 अगस्त को रिटायरमेंट था. कालाढूंगी थाना प्रभारी विजय मेहता ने बताया कि सड़क हादसे की जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. परिवार वालों के तरफ से तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन और चालक को गिरफ्तार किया जाएगा.

