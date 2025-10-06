ETV Bharat / state

बरेली में बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई; बारात घर और शोरूम सहित पांच भवनों को किया सील, जानिए किसके हैं?

बरेली विकास प्राधिकरण ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इज्जत नगर थाना क्षेत्र के फरीदपुर चौधरी में आलीशान बेग पैलेस को सील कर दिया. प्राधिकरण के ओएसडी अजीत कुमार ने बताया कि बारात घर अवैध रूप से बना था, जिसके चलते उसे पर कार्रवाई की गई है. बारात घर पूर्व पार्षद वाजिद बेग का है.

बरेली: जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद जहां पुलिस प्रशासन की टीम लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है. वहीं, बरेली विकास प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है. इसी के तहत सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण की टीम ने एक बारात घर सहित पांच जगह सीलिंग की कार्रवाई की. जिसमें एक समाजवादी पार्टी के पार्षद का स्कूटी शोरूम भी सील किया गया.

बीडीए की टीम ने अवैध बारात घर और शोरूम किए सील. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, बरेली विकास प्राधिकरण ने दूसरी कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कई बार के पार्षद कय्यूम खां उर्फ मुन्ना के शोरूम पर करते हुए हुए सील किया. पार्षद मुन्ना द्वारा थाना प्रेमनगर क्षेत्र के मोहल्ला कोहाड़ापीर पुल के नीचे लगभग 40 वर्गमी में व्यवसायिक शोरूम का संचालन किया जा रहा था. बीडीए की टीम के द्वारा तीसरी कार्रवाई नाजिर खां के अवैध गैराज पर की, जो कि वीर सावरकर नगर 100 फुटा रोड पर लगभग 300 वर्गमीटर में अवैध रूप से बना है.

वहीं, जाकिर प्रधान द्वारा थाना कैन्ट ग्राम मोहनपुर ठिरिया में लगभग 300 वर्गमीटर में टीन शेड डालकर जिम का संचालन किया जा रहा था. जिसको प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर दिया गया. इसके अलावा इरफान द्वारा थाना कैन्ट ग्राम मोहनपुर ठिरिया में लगभग 500 वर्गमी में वर्कशाप का संचालन किया जा रहा था. जिसे प्राधिकरण की प्रवर्तन टीमन ने सील कर दिया.



समाजवादी पार्टी के पार्षद कय्यूम खां उर्फ मुन्ना का कहना है कि उनके स्कूटी के शोरूम पर क्यों कार्रवाई की गई है, यह उनको नहीं पता है. उनका मौलाना तौकीर रजा से कोई नहीं संबंध है. वह लंबे टाइम से समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं. बरेली विकास प्राधिकरण के ओएसडी अजीत कुमार ने बताया कि टीम के द्वारा अवैध व्यावसायिक इमारत पर कार्रवाई की गई है और आगे भी जारी रहेगी. यह नियमित प्रतिक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है.

