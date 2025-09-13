ETV Bharat / state

धनबाद में बड़ा हादसा: बीसीसीएल वाशरी की 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट धराशायी, रेस्क्यू अभियान जारी

धनबाद: बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन बीसीसीएल वाशरी में देर एक बड़ा हादसा हुआ. करीब 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट अचानक जोरदार आवाज के साथ ढह गया. गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ, वरना बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था. घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है.

कर्मी के फंसे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात होने के कारण मौके पर कम कर्मी मौजूद थे. हादसे में साइलो प्लांट के मलबे में एक कर्मी के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय गोपाल महतो ने बताया कि राधा कंपनी का कर्मी धर्मेंद्र कुमार साइलो प्लांट के अंदर फंसा हुआ है. बीसीसीएल प्रबंधन ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया है, जो देर रात से जारी है. हालांकि, वाशरी डिविजन के जीएम सोहेल इकबाल ने दावा किया कि मलबे में कोई कर्मी फंसा नहीं है और इसकी जांच की जा रही है.

घटना की जानकारी देते स्थानीय, कर्मी और विधायक (Etv Bharat)

आउटसोर्सिंग कंपनी पर लापरवाही का आरोप

यह वाशरी चेन्नई की राधा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्सिंग के तहत दी गई है, जो इसका संचालन और रखरखाव भी देखती है. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने हादसे के लिए ठेकेदार कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले बनी इस वाशरी में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ. विधायक ने ठेकेदार कंपनी के खिलाफ मुकदमा और सख्त कार्रवाई की मांग की.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताई आपबीती