कानपुर में क्यों नहीं होते इंटरनेशनल मैच, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कारण, बोले- यहां आधुनिक सुविधाओं वाले होटलों की कमी

कानपुर पहुंचे बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 4, 2025 at 6:51 PM IST | Updated : October 4, 2025 at 7:08 PM IST 2 Min Read

कानपुर: बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला शनिवार को कानपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बिहार में लोग मोदी सरकार और मौजूदा सरकार से नाराज हैं. तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है. बिहार में महागठबंधन की स्थिति बेहतर है. कानपुर में सुविधाओं का अभाव: राजीव शुक्ला ने शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच न मिलने के सवाल पर कहा कि कानपुर में अभी सुविधाओं का अभाव है. यहां 24 घंटे का अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला एयरपोर्ट नहीं है. साथ ही पांच सितारा होटलों की कमी है. इस वजह से मैच दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने पड़ते हैं. बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला (Video Credit: ETV Bharat)

