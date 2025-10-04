ETV Bharat / state

कानपुर में क्यों नहीं होते इंटरनेशनल मैच, BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कारण, बोले- यहां आधुनिक सुविधाओं वाले होटलों की कमी

कानपुर पहुंचे बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की स्थिति बेहतर है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर पहुंचे बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 6:51 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला शनिवार को कानपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बिहार में लोग मोदी सरकार और मौजूदा सरकार से नाराज हैं. तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है. बिहार में महागठबंधन की स्थिति बेहतर है.

कानपुर में सुविधाओं का अभाव: राजीव शुक्ला ने शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच न मिलने के सवाल पर कहा कि कानपुर में अभी सुविधाओं का अभाव है. यहां 24 घंटे का अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला एयरपोर्ट नहीं है. साथ ही पांच सितारा होटलों की कमी है. इस वजह से मैच दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने पड़ते हैं.

बीसीसीआई उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला (Video Credit: ETV Bharat)

दर्शनपुरवा में मार्ग का उद्घाटन किया: उन्होंने कहा कि पिछले साल बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो टेस्ट मैच हुआ, वह ऐतिहासिक रहा. इंडिया ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच हुए मैच में भी अच्छी संख्या में दर्शक पहुंचे. कानपुर में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शनिवार को दर्शनपुरवा में अपनी मां स्वर्गीय शांति देवी शुक्ला के नाम से तैयार मार्ग का उद्घाटन किया. इस मौके पर भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, मेयर प्रमिला पांडेय, डॉ संजय कपूर, संजीव कुमार सिंह समेत अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे.

इंफेक्शन से आस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुए बीमार: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर खाना खराब होता है, तो दूसरे खिलाड़ियों को भी कोई न कोई दिक्कत होती. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पहले से इंफेक्शन हुआ होगा, जिस वजह से वह बीमार हुए. आईपीएल मैचों का स्थान फ्रेंचाइजी तय करता है. अगर कोई फ्रेंचाइजी यहां मैच कराना चाहेगा, तो निश्चित तौर पर कानपुर के क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट देखने को मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें- दीपावली पर घर को देना है रॉयल लुक, यह चीजें बढ़ाएंगी मकान की रौनक, पेंटिंग की झंझट भी होगी खत्म

Last Updated : October 4, 2025 at 7:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCI VICE PRESIDENT RAJEEV SHUKLAAUSTRALIAN PLAYERS FELL ILLTEJASHWI YADAV CONGRESS ALLIANCERAJEEV SHUKLA IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.