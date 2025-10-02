ETV Bharat / state

BBAU के 13 नए कोर्स शुरू होने से पहले बंद; छात्रों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, जानिए क्या है वजह

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कोर्स शुरू होने से पहले बंद. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में इस सत्र से 24 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई थी. विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो स्थिति सामने आई है वह विश्वविद्यालय के लिए निराशाजनक रही है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोजगार को ध्यान में रखते हुए इन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की शुरुआत की थी लेकिन, इन कोर्सेस में प्रवेश लेने के लिए छात्रों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई. विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब जिन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया है उन्हें बंद करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है.

विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हालत यह है कि कई कोर्सेज ऐसे हैं, जिनमें एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है. जबकि 8 कोर्सेज ऐसे हैं. जिसमें महज एक अभ्यर्थी ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है. 5 कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें 5 से अधिक आवेदन आए हैं. जो भी कोर्स चलाने की न्यूनतम संख्या तक भी नहीं पहुंच सके. ऐसे में कई कोर्सेज इस बार शुरू होने से पहले ही बंद हो गए हैं.

विश्वविद्यालय की ओर से इस साल स्किल बेस्ड डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई थी. इसमें डिप्लोमा इन फूड क्वालिटी, सर्टिफिकेट कोर्स एंड एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रिपेयरिंग, रेडियो जॉकी, सर्टिफिकेट इन कंपोस्टिंग में एक भी आवेदन नहीं किया है. कुल 24 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स कोर्स शुरू किए गए थे. इनमें से कुल आवेदन केवल 113 आए.

यह सभी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं. इसके चलते सीटों के सापेक्ष कम से कम 40 फीसदी आवेदन आने पर ही कोर्स संचालित किया जा सकते हैं. केवल दो डिप्लोमा कोर्स जिसमें डिप्लोमा इन मेन्यूस्क्रिप्ट और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन ही ऐसे हैं, जिसमें 10 से अधिक आवेदन आए हैं.