कानपुर में BBA छात्रा पर कुत्तों का हमला; 17 टांके लगे, गाल दो हिस्सों में बंटा - KANPUR DOGS ATTACK

गंभीर रूप से घायल छात्रा का गाल दो हिस्सों में बंट गया, बंदरों से लड़ रहे थे कुत्ते और अचानक हुए हमलावर.

कानपुर में BBA छात्रा पर कुत्तों का हमला.
कानपुर में BBA छात्रा पर कुत्तों का हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read

कानपुर: शहर के श्याम नगर में शुक्रवार देर शाम एक ऐसी घटना घटी, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद वापस घर लौट रही बीबीए की छात्रा वैष्णणी साहू पर बीच रास्ते में कुत्तों ने अटैक कर दिया. छात्रा इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई कि 17 टांके लगाने पड़े. इतना ही नहीं छात्रा का गाल दो हिस्सों में बंट गया है.

एक पल के लिए छात्रा सहम गई और सड़क पर ही गिर गई. हालांकि, छात्रा का शोर सुनने के बाद आसपास के लोगों ने कुत्तों को भगाया, तब जाकर छात्रा की जान बची. तब तक छात्रा पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी थी. छात्रा के चाचा आशुतोष साहू ने बताया कि छात्रा को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया. जहां उसके 17 टांके लगाए गए हैं.

कुत्ते और बंदर आपस में लड़ रहे थे: छात्रा ने बताया कि जब वह अपने घर जा रही थी, तो उसने देखा कि कुछ बंदर और कुत्ते आपस में लड़ रहे थे. छात्रा को देखते ही अचानक कुछ कुत्तों ने छात्रा पर हमला कर दिया.

छात्रा कुछ समझ पाती, उससे पहले ही कई कुत्ते उस पर झपट पड़े और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. कुत्ते इतनी आक्रामकता से छात्रा की ओर बढ़े, जिससे वह अपना बचाव भी नहीं कर सकी.

वहीं, इस मामले को लेकर नगर आयुक्त सुधीर कुमार का कहना है, कि उन्होंने पशु चिकित्साधिकारी डा. आरके निरंजन को निर्देश दिए हैं. शहर में आवारा कुत्तों का तेजी से बंध्याकरण कराएं.

