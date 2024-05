धौलपुर में घुमंतु परिवारों के दो पक्षों में लाठी भाटा जंग, छह लोग घायल - Fight between two groups in Dholpur

ETV Bharat / state

धौलपुर. जिले के कोतवाली थाना इलाके में शहर के गुलाब बाग ओवरब्रिज के नीचे घुमंतु परिवारों में गुरुवार को दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई. इसमें छह लोग घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. लाठी भाटा जंग का एक वीडियो भी सामने आया है. थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया कि शहर के गुलाब बाग चौराहा स्थित ओवर ब्रिज के नीचे कुछ घुमंतु परिवार अस्थाई आशियाना बनाकर रहे हैं. गुरुवार को दो पक्षों में रहने की जगह चिह्नित करने पर मामूली विवाद हुआ था. इस दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौच हो गया. इसके बाद दोनों परिवारों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गया. काफी देर तक दोनों तरफ से संघर्ष चला. दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया. घटना की सूचना राहगीरों ने स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पढ़ें: मायके और ससुराल पक्ष में खूनी संघर्ष, लाठी-भाटा जंग में कई घायल, दो महिलाओं की हालत नाजुक थाना प्रभारी रावत ने बताया कि घुमंतु परिवार के दो पक्षों में ठहरने के लिए जगह चिह्नित करने पर झगड़ा हुआ था. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा.