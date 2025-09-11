ETV Bharat / state

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

बिहार चुनाव 2025 में पुराने गठबंधनों के बीच नए राजनीतिक चेहरों की एंट्री ने मुकाबला रोचक बना दिया है. पढ़ें पूरी खबर

बिहार की सियासत में नए दलों की एंट्री
बिहार की सियासत में नए दलों की एंट्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 8:32 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 9:07 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: डॉ. रंजीत कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ाई इस बार सिर्फ दो गठबंधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नए राजनीतिक चेहरों और दलों ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. जहां महागठबंधन और एनडीए अपनी पुरानी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में हैं, वहीं जनसुराज, प्लूरल्स और आम आदमी पार्टी जैसे नए दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं. सवाल यही है कि क्या ये नए चेहरे सत्ता की चाबी बनेंगे? और आखिर कौन बनेगा इस चुनाव का किंग मेकर?

नई पार्टियों की बढ़ती हलचल: इन नए दलों में से कुछ को गठबंधन में जगह मिल चुकी है, जबकि अन्य अभी भी समीकरण बिठाने में जुटे हैं. एक अच्छी-खासी संख्या ऐसे दलों की है जो पहली बार मैदान में उतरेंगे. यह तय है कि इन नए प्रयासों से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ेगी, लेकिन चुनावी नतीजों में ये कितनी असर डाल पाएंगे, यह जनता के फैसले पर निर्भर करेगा.

बिहार की सियासत (ETV Bharat)

महागठबंधन में है नौ घटक दल: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन के बीच है. एनडीए में पांच घटक दल हैं, जिसमें हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को शामिल किया गया है. वहीं, महागठबंधन में नौ दल हैं. इस बार महागठबंधन ने पशुपति पारस की रालोजपा, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और हिंद इंक्लूसिव पार्टी को भी साथ लिया है. दोनों गठबंधन चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"बिहार में नए दलों के आने से महागठबंधन की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भाजपा अपनी रणनीति के तहत कुछ नए खिलाड़ियों को मैदान में उतार रही है, लेकिन बिहार की जनता अब उसकी चाल को अच्छी तरह समझ चुकी है. नए दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें असली मुकाबला चुनाव में मिलेगा और उनका सच भी सामने आ जाएगा. महागठबंधन की पकड़ यहां मजबूत है, और ये बदलाव उसकी स्थिरता को हिला नहीं पाएंगे." -शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, राजद

जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार: बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभर रही जनसुराज पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बनी इस पार्टी ने बेहद कम समय में जनाधार बनाना शुरू कर दिया है. उपचुनाव में पार्टी को करीब 10% वोट मिले थे, जो इसकी संभावनाओं को मजबूत करते हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव में उतरने का फैसला: पदयात्रा के जरिए लोगों से सीधे संवाद करने वाले प्रशांत किशोर ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है. पार्टी का लक्ष्य है कि वह बिहार को एक नया राजनीतिक विकल्प दे. जनसुराज के मैदान में उतरने से चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है.

जनसुराज पार्टी लाएंगी बदलाव: जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बदलाव लाने के इरादे से आए हैं. उनका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की कतार में पहुंचाना है. मनोज भारती ने भ्रष्टाचार को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी इसमें शामिल हैं.

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"पार्टी केवल ईमानदार और अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी. जो उम्मीदवार कमजोर होंगे, उनके लिए पार्टी पूरी मजबूती से साथ खड़ी रहेगी." -मनोज भारती, अध्यक्ष, जनसुराज

प्लूरल्स पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव: काले मास्क में अपनी अलग पहचान बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स भी 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है. पार्टी ने राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है. पुष्पम प्रिया ने साफ किया है कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी. प्लूरल्स खुद को एक वैकल्पिक और आधुनिक राजनीतिक सोच वाली पार्टी के रूप में पेश कर रही है.

पुष्पम प्रिया चौधरी
पुष्पम प्रिया चौधरी (ETV Bharat)

लालू के लाल तेज प्रताप का नया सियासी मोर्चा: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में एक अलग राह पर चल रहे हैं. उन्होंने भले ही औपचारिक रूप से कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया है, लेकिन 'टीम तेज प्रताप' के बैनर तले नई सियासत की शुरुआत कर दी है. तेज प्रताप ने पांच छोटे लेकिन क्षेत्रीय असर रखने वाले दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है.

पांच दल से गठबंधन: इस गठबंधन में विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरी जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी को जगह दी गई है. तेज प्रताप का उद्देश्य है कि युवाओं और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को मजबूत किया जाए. यह नया गठबंधन आने वाले चुनाव में किस हद तक असर डालेगा.

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

ओमप्रकाश राजभर एनडीए से गठबंधन की तलाश में: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है. पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है और इस दिशा में भाजपा नेताओं से संपर्क भी साध चुकी है. यदि गठबंधन में सीटें मिलीं तो ठीक, नहीं मिली तो ओमप्रकाश राजभर अकेले ही बिहार की 75 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं.

"2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई नए दल जरूर मैदान में होंगे, लेकिन मुख्य रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कर पाएगी. दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेता भी प्रशांत किशोर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, अन्य नए दलों के लिए खास भूमिका निभाना मुश्किल होगा." -सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

आईपी गुप्ता
आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

आईपी गुप्ता को महागठबंधन से टिकट मिल सकता है: अति पिछड़ा समाज से आने वाले आईपी गुप्ता ने हिंद इंक्लूसिव पार्टी का गठन किया है और वे महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं. महागठबंधन के घटक दलों से उनकी बातचीत जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें गठबंधन में जगह मिल सकती है. जानकारी के अनुसार, महागठबंधन आईपी गुप्ता के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए दो विधानसभा सीटें देने पर विचार कर रहा है.

केजरीवाल का बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला: अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी. पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है. दिल्ली में सरकार बनने के बाद केजरीवाल बिहार समेत दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं. केजरीवाल इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

"चुनाव में कोई भी पार्टी लड़ने के लिए स्वतंत्र है.अगर नई पार्टियां सही कमिटमेंट और योजना के साथ आती हैं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि उनकी मंशा क्या है. बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन हैं और उनकी आमने-सामने की लड़ाई है. कोई भी नया खिलाड़ी मैदान में आए तो उसे लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में उसका कोई खास वजूद नहीं होगा." -दानिश इकबाल, भाजपा प्रवक्ता

ये भी पढ़ें

Last Updated : September 11, 2025 at 9:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार चुनावEMERGING FACESBATTLE OF BIHAR POLITICSBIHAR ELECTIONBIHAR ELECTION 2025BIHAR POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.