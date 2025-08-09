गया : बिहार के गया जी में दारोगा अनुज कश्यप खुदकुशी मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. एसएसपी कार्यालय के मीडिया सेल के इंचार्ज रहे अनुज कश्यप की खुदकुशी के मामले में उनकी बैचमेट महिला दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसआईटी ने घंटों पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की.

बैचमेट महिला दारोगा गिरफ्तार : पुलिस के अनुसार अनुज कश्यप को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बेलागंज थाने में तैनात उनकी बैचमेट महिला दारोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया.

शादी का बना रही थी दबाव : अनुज कश्यप के पिता भगवान मिश्रा ने आरोप लगाया था कि महिला दारोगा उनके बेटे पर शादी का दबाव बना रही थी. वह लगातार कह रही थी कि अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लो. अनुज शादीशुदा थे और उनकी पत्नी गर्भवती थीं, इसके बावजूद दबाव जारी रहा.

आखिरी कॉल भी उसी का था : घटना के दिन अनुज कश्यप ने फांसी लगाने से पहले जिस व्यक्ति से अंतिम बार बात की, वह यही महिला दारोगा थीं. फोन पर भी शादी का दबाव डाला गया था. अनुज ने उन्हें लोकलाज की दुहाई भी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. अंततः उन्होंने मौत को गले लगा लिया.

रामपुर थाना क्षेत्र से मिला था शव : शनिवार को अनुज कश्यप का शव रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन के पास स्थित किराए के मकान से बरामद किया गया था. इस घटना से गया पुलिस महकमे में सदमे की स्थिति थी. अनुज को एक होनहार अफसर माना जाता था.

एसआईटी की जांच में खुलासा : एसएसपी द्वारा गठित विशेष जांच दल ने जब महिला दारोगा से घंटों पूछताछ की, तो स्पष्ट हुआ कि उनके दबाव के कारण ही अनुज मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली.

पुलिस का बयान : रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि अनुज कश्यप खुदकुशी मामले में उनकी बैचमेट महिला दारोगा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

''अनुज कश्यप खुदकुशी मामले में उसकी बैचमेंट महिला दारोगा को जेल भेजा गया है. महिला बैचमेट SI पर अनुज को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है.''- दिनेश बहादुर सिंह थानाध्यक्ष रामपुर

