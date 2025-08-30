ETV Bharat / state

महिला ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दी आम्रपाली एक्सप्रेस में आतंकी होने की सूचना, जानिए फिर क्या हुआ

आरपीएफ इंस्पेक्टर रशीद बेग मिर्जा ने कहा कि महिला यात्री ने कॉल करके ट्रेन में आतंकी होने की आशंका जतायी थी. इस पर कार्रवाई हुई.

Photo Credit: RPF Inspector Rashid Beg Mirza
कोच नंबर S4 में आतंकी होने की सूचना मिली थी (Photo Credit: RPF Inspector Rashid Beg Mirza)
Published : August 30, 2025 at 9:19 PM IST

बस्ती: बस्ती रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आम्रपाली एक्सप्रेस (15707) में आतंकी होने की सूचना रेलवे पुलिस को मिली. एक महिला यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया था. महिला की कॉल पर आरपीएफ तथा जीआरपी बस्ती की टीमों ने ट्रेन रोक ली. सुरक्षा बलों ने बस्ती स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी शुरू की. इस दौरान टीम ने कथित आतंकी को हिरासत में ले लिया.

महिला यात्री की सूचना पर हरकत में आयी RPF: आरपीएफ इंस्पेक्टर रशीद बेग मिर्जा ने कहा कि नेपाल से तीन आतंकियों के बिहार में प्रवेश करने की सूचना मिली थी. इन आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया था. महिला यात्री ने स्केच के आधार पर ट्रेन की S4 बोगी में सवार एक यात्री को संदिग्ध बताया था. जांच में पता चला कि जिस युवक को संदिग्ध माना जा रहा है, वह भारतीय सेना में भर्ती एक अग्निवीर है. उसके दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई.

आतंकवादियों से चेहरा मिलने की आशंका: आम्रपाली एक्सप्रेस के कोच नंबर S4 में सवार यात्री मोनिका ने शनिवार दोपहर 1:03 बजे रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था. उसने आशंका जताई थी कि उनमें से एक का चेहरा बिहार पुलिस द्वारा हाल ही में जारी किये गये आतंकवादियों के स्केच से मिलता है. इस शिकायत पर रेलवे सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया. ट्रेन बस्ती स्टेशन पर 2:23 बजे पहुंची थी.

हवालदार मेजर और कंपनी कमांडर ने की पुष्टि: बस्ती पहुंचते ही कोच संख्या S4 से एक युवक को उतारा गया, जिसने खुद को अग्निवीर बताया. ट्रेन 2:53 बजे बस्ती से गोरखपुर के लिए रवाना की गयी. अग्निवीर पंजाब ड्यूटी करने जा रहा था. वह बिहार में अररिया जिले के नरपतगंज थानाक्षेत्र का रहने वाला है.

रेलवे की टीम ने आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज को चेक किया. साथ ही पंजाब के पठानकोट स्थित कंपनी के हवालदार मेजर और कंपनी कमांडर से मोबाइल पर बात की गई. इससे पुष्टि हुई कि वह अग्निवीर का जवान है.

