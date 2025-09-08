ETV Bharat / state

किडनैप के बाद किशोरी से गैंगरेप; देह व्यापार गैंग को बेचने की थी तैयारी, पुलिस ने गोली मारकर 2 आरोपियों को पकड़ा

बस्ती : अपहरण के बाद किशोरी से गैंगरेप करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया. दोनों के पैर में पुलिस ने गोली मारी. दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी रखा गया था. आरोपी किशोरी को देह व्यापार गैंग को बेचने की तैयारी में थे. पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की. मामले में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

एसपी अभिनंदन ने बताया कि 14 दिन पहले नगर इलाके में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से कुछ लोगों ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था. मामले में वार्डन की ओर से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी. आरोपियों की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था. नगर पुलिस ने 7 सितंबर को किशोरी को बरामद कर लिया था. किशोरी राजस्थान के जयपुर के हरमाड़ा इलाके के रहने वाले ट्रक ड्राइवर राहुल पांडे के कब्जे में थी. पुलिस ने राहुल को भी पकड़ लिया था.

पीड़िता से पूछताछ में सामने आए कई नाम : पीड़िता से पूछताछ में पुलिस को नाबालिग के साथ गैंगरेप होने की जानकारी मिली. जांच में दुबौलिया इलाके के कठौतिया निवासी सुनील, कलवारी के कलवारी मुस्तहकम निवासी पंकज, दुबौलिया के वेदपुर निवासी सुभाष और पुराना डाकखाना निवासी सीमा और उसके पति राम सहाय का नाम सामने आया. इसके बाद रविवार को पुलिस ने सुभाष, सीमा और राम सहाय को भी गिरफ्तार कर लिया था.