ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा: संस्कृति की धुन है मुंडा बाजा, कैसे इससे देवी होती हैं प्रसन्न, रियासतकाल से अब तक की कहानी

मुंडा बाजा एक वाद्ययंत्र है जो बस्तर दशहरे का अभिन्न अंग है.

Mundabaja Instrument Story
संस्कृति की धुन है बस्तर का पांरपरिक मुंडा बाजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर दशहरा देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है. इस दशहरे को खास बनाती हैं कई रस्म और पारंपरिक चीजें, इसी में से एक है वाद्य यंत्र मुंडा बाजा. इसे बाजुओं के नीचे गोल फंसा कर बजाया जाता है और सिर पर पगड़ी और गले में गमछा पहने आदिवासी युवक इसे बजाकर देवी दंतेश्वरी की भक्ति करते हैं. बस्तर दशहरा से जुड़े इस मुंडा बाजा के नाम, उत्पत्ति और उसकी मान्यता से जुड़ी दिलचस्प कहानी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे.

कैसे बनता है- यह पारंपरिक वाद्ययंत्र शिवना की लकड़ी और बकरे की चमड़ी से बना है. इसके ऊपर शिल्पकारों ने खूबसूरत नक्काशी भी की है. इसे बस्तर दशहरे का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है.

मुंडा बाजा एक वाद्ययंत्र है जो बस्तर दशहरे का अभिन्न अंग है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम मुंडा जाति के लोग इसे सिर्फ संगीत के लिए नहीं, देवी की आराधना के लिए बजाते हैं- बाबूलाल बघेल, मुंडा बाजा वादक

कहां से आया मुंडा बाजा?: बाबूलाल बघेल बताते हैं कि रियासतकाल में राजा पुरुषोत्तम देव जब वारंगल से बस्तर आए, तब उनके साथ मुंडा जाति के दो लोग भी आए. वे देवी की पूजा हाथ से ताली बजाकर करते थे. एक दिन वे तालाब में नहा रहे थे, तभी एक बड़ा मेंढक मिला, इसकी चमड़ी को कुम्हार के हाथों से बने एक खोखली मिट्टी के पात्र में लगाया गया. इससे बजाने से अच्छी आवाज निकली.

Mundabaja Instrument Story
मुंडाबाजा एक वाद्ययंत्र है जो बस्तर दशहरे का अभिन्न अंग है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ विस्तार: मुंडा समुदाय मिट्टी के पात्र और मेंढक की चमड़ी से बने वाद्ययंत्र को बजाकर दंतेश्वरी देवी की भक्ति करने लगे. इसी बीच हल्बा जाति का एक युवा मानसाय ने ठीक वैसे ही आकर का ढांचा लड़की से तैयार किया. इसमें मुंडा जाति के लोगों ने बकरे की चमड़ी को उड़द के दाल के साथ चिपकाया. इसके बाद उसमें से अच्छी धुन निकलने लगी.

Mundabaja Instrument Story
बस्तर दशहरा में संस्कृति की धुन है मुंडा बाजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फंसे रथ को निकालने की कहानी: बाबूलाल बघेल के अनुसार, रियासतकाल में दशहरा पर भारी बारिश के कारण रथ कुम्हड़ाकोट में फंस गया था. काफी कोशिश की गई लेकिन रथ नहीं निकला. इसी दौरान महाराजा ने देखा कि रथ के आसपास सभी मौजूद हैं, लेकिन मुंडा बाजा बजाने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं. इसके बाद राजा ने उन्हें बुलावा भेजा. जब मुंडा बाजा फंसे रथ के नजदीक बजने लगा तो भक्ति के साथ जोश बढ़ा और रथ बाहर निकल गया.

Mundabaja Instrument Story
मुंडाबाजा एक वाद्ययंत्र है जो बस्तर दशहरे का अभिन्न अंग है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Mundabaja Instrument Story
मुंडा बाजा के उत्पत्ति और उसकी मान्यता से जुड़ी दिलचस्प कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजा ने किया सम्मान, तब से बना मुंडा बाजा: इस चमत्कारी घटना के बाद राजा ने मुंडा समुदाय के लोगों को बुलाकर उनके वाद्ययंत्र को देवी का तिलक लगाया और चांदी का मुकुट पहनाया. उन्होंने कहा कि यह वाद्ययंत्र हमेशा देवी भक्ति में बजना चाहिए. पहले इसे डूबडुबी बाजा कहा जाता था, लेकिन मुंडा जाति के नाम पर अब यह मुंडा बाजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया.

Mundabaja Instrument Story
बस्तर दशहरा: संस्कृति की धुन है मुंडा बाजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Mundabaja Instrument Story
मुंडाबाजा एक वाद्ययंत्र है जो बस्तर दशहरे का अभिन्न अंग है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब हर साल निभाते हैं परंपरा

  • हर साल बस्तर दशहरे में पोटानार गांव से करीब 30 लोग मुंडा बाजा लेकर आते हैं.
  • वे देवी दंतेश्वरी की क्षत्र (ध्वज) को गीत गाकर और मुंडा बाजा बजाकर रथ पर चढ़ाते हैं.
  • रथ परिक्रमा के बाद वे क्षत्र को वापस मंदिर तक पहुंचाते हैं.

बिरसा मुंडा के वंशज: मुंडा बाजा बजाने वाले सदस्य आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के वंशज हैं. जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं.

बस्तर दशहरा 2025 : मां दंतेश्वरी को राज परिवार ने दिया न्यौता, निभाई गई सदियों पुरानी मावली परघाव रस्म
बस्तर दशहरा 2025: सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सैकड़ों जवान, चप्पे चप्पे की निगरानी
बस्तर दशहरा: 600 साल पुरानी रथ चलने की परंपरा में देरी, रथ खींचने से माड़िया जनजाति ने क्यों किया मना

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTER DUSSEHRATRADITIONAL INSTRUMENT STORYबस्तर दशहराMUNDABAJA INSTRUMENT STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.