बस्तर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व अव्यवस्था- युवा कांग्रेस

बस्तर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 20, 2025 at 12:39 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 1:09 PM IST 3 Min Read

जगदलपुर: स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझते बस्तर के स्वास्थ्य विभाग पर युवा कांग्रेस ने कई आरोप लगाए. युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बस्तर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अव्यवस्थाएं फैली हुई है. युवा कांग्रेस ने बस्तर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग की है. युवा कांग्रेस नेता के आरोप:

