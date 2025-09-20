ETV Bharat / state

बस्तर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व अव्यवस्था- युवा कांग्रेस

युवा कांग्रेस के नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर कई आरोप लगाए और कलेक्टर से जांच की मांग की.

BASTAR HEALTH FACILITIES
बस्तर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 12:39 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझते बस्तर के स्वास्थ्य विभाग पर युवा कांग्रेस ने कई आरोप लगाए. युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बस्तर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और अव्यवस्थाएं फैली हुई है. युवा कांग्रेस ने बस्तर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

युवा कांग्रेस नेता के आरोप:

  1. युवा कांग्रेस के लोकसभा समन्यवक आदित्य सिंह बिसेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रायपुर, विशाखापटनम और हैदराबाद के निजी अस्पतालों से मिलीभगत कर गरीब मरीजों को जबरन रेफर कर रहे हैं. इस रेफरल के बदले अधिकारी मोटा कमीशन लेते हैं. जिससे मरीजों की जान और पैसा दोनों खतरे में पड़ रहे हैं.
  2. जिले में कई अस्पताल और क्लीनिक बिना मानकों के और फर्जी कागजों पर चल रहे हैं. जिन पर स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा.
  3. जगदलपुर के धरमपुरा में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल नाम से एक फर्जी कॉलेज दो कमरों में चलाया जा रहा है. यहां न तो प्रायोगिक उपकरण हैं और न ही परीक्षाएं होती हैं. यह सिर्फ लूट और फर्जीवाड़े का केंद्र बन गया है.
  4. हॉस्टल में भोजन की स्थिति इतनी खराब है कि छात्राएं अक्सर बीमार हो रही हैं. शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनकी ढाल बने हुए हैं.
  5. शहर के कुछ मेडिकल स्टोर्स पर बाहरी प्रदेशों से डॉक्टर बुलाकर उन्हें स्पेशलिस्ट बताकर जनता को लूटा जा रहा है. ये डॉक्टर ऐसी महंगी दवाइयां लिखते हैं जो केवल कुछ खास दुकानों पर ही उपलब्ध होती हैं.

युवा कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की: युवा कांग्रेस का दावा है कि यह खेल स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चल रहा है. साथ ही कहा कि बस्तर की जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी.

बस्तर युवा कांग्रेस का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

इधर जगदलपुर एसडीएम ऋषिकेश तिवारी ने कहा कि युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है. इस मामले पर जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेटर जल्द लिखा जाएगा.

BASTAR NEWS
बस्तर कलेक्टर से यूथ कांग्रेस की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)
​युवा कांग्रेस की प्रमुख मांगें-
  1. ​पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक या स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए
  2. ​दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत निलंबित कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए
  3. सभी फर्जी अस्पतालों, क्लीनिकों और पैरामेडिकल कॉलेजों को तत्काल बंद कर कानूनी कार्रवाई की जाए
  4. ​छात्राओं की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा जाए और फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक पर भी कार्रवाई की जाए
  5. ​मेडिकल स्टोर्स और बाहरी डॉक्टरों की फर्जी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए
छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 32 दिन बाद काम पर लौटे NHM कर्मी
सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने निरस्त की 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, 3 साल में नहीं कर पाया आवेदनों की स्क्रूटनी
Last Updated : September 20, 2025 at 1:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGDALPUR CONGRESS GYAPANBASTAR NEWSBASTAR CONGRESS ALLEGATIONSबस्तर स्वास्थ्य विभागBASTAR HEALTH FACILITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.