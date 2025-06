ETV Bharat / state

बस्ते से बदलेगा बस्तर- "विद्या बल" से नक्सलगढ़ को नई चुनौती- बदलाव की नई कहानी लिखने का समय - BASTAR

बदलेगा बस्तर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 26, 2025 at 9:10 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:12 AM IST 7 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए अब सरकार ने नई रणनीति तैयार कर ली है. कंधे पर बस्तर का बस्ता इस फतह की नई तैयारी है. पहले बस्तर को जीतने के लिए कंधे पर राइफल और इंसास राइफल लेकर घूमने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी. अब बस्तर अपने लिए बस्ता लेकर जाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने में लग गया है और सरकार इस काम में जुट गई है. नक्सल प्रभावित छात्रों से अमित शाह की मुलाकात: बस्तर के शैक्षणिक आधार को मजबूत करने के लिए सरकार ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर के वैसे छात्रों से मुलाकात की जो लोग धुर नक्सल प्रभावित इलाके के हैं. इन तमाम लोगों से बातचीत में यह बताया गया कि आप बस्तर के विकास के लिए पढ़ाई करें क्योंकि शिक्षित बस्तर ही अब नक्सल को चुनौती देगा. यह भी पहली बार हुआ है जब देश के गृह मंत्री ने छात्रों से मुलाकात की है. बस्तर में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद: शैक्षणिक आधार को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा को मजबूत करने से ही विकास को नई दिशा बस्तर में दी जा सकती है. बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है "आप पढ़िए बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए." वही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही. जो भी अर्ध सैनिक बल नक्सल अभियान में लगे हुए हैं उनके कई कैंप ऐसे हैं जहां पर छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, किताबें दी जा रहे हैं, पोशाक भी दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी लोग शिक्षा व्यवस्था से जुड़े और ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा पा सकें. छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सुधार में बजट का बड़ा हिस्सा: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास को सबसे ज्यादा जगह मिली है. इसको लेकर के कई आंकड़े भी रखे गए हैं. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने वाली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023- 24 में यह बातें सामने आई है कि शिक्षा के सुधार के लिए छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों से ज्यादा बजट खर्च कर रहा है. 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफाए को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा बजट शैक्षणिक सुधार पर भी रखा है. शिक्षा से छत्तीसगढ़ में बदलाव की एक बड़ी नींव रखी जा रही है जो इसके विकास में मील का पत्थर साबित होगी. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन को मापने का इंडेक्स है. स्कूल शिक्षा और साक्षरता में अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है. जिसमें देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए जरूरी बदलाव करने पर जोर दिया गया है. जिसमें काम कर रहे राज्य के सभी जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है. छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा है शिक्षा बजट: छत्तीसगढ़ के बजट में साल 2023 24 के अनुपात की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्य की बात करें तो इन राज्यों में सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ में शिक्षा पर रखा है.छत्तीसगढ़ में राज्य के कुल खर्च का 18.02 फीसदी बजट शिक्षा के लिए रखा गया है.

