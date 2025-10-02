ETV Bharat / state

विजयादशमी 2025: बस्तर में रावण दहन नहीं, देवी दंतेश्वरी की होती है भव्य पूजा, निभाई गई भीतर रैनी रस्म

बस्तर में निभाई गई भीतर रैनी रस्म ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

देवी दंतेश्वरी की होती है भव्य पूजा, निभाई गई भीतर रैनी रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भीतर रैनी रस्म: विजयदशमी के दिन बस्तर में 'भीतर रैनी' की रस्म निभाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि राजा इस दिन महल के भीतर ही रहते हैं. इस दिन आम जनता, आदिवासी समाज और पर्यटक बस्तर राजमहल में पहुंचकर राजा के दर्शन करते हैं.

बस्तर: पूरे देश में जहां विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाता है, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह पर्व एक अलग ही रूप में मनाया जाता है. बस्तर में करीब 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व रावण दहन के बजाय देवी दंतेश्वरी की भव्य पूजा और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है.

राज परिवार के सदस्य सुबह देवी दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा करते हैं, फिर पूर्व महाराज प्रवीरचंद भंजदेव की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाता है. इसके बाद अश्व (घोड़ा) और शस्त्रों की पूजा की जाती है. फिर राजा राजगद्दी पर बैठकर जनता को दर्शन देते हैं.

यह परंपरा करीब 616 साल पुरानी है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है.- कमलचंद भंजदेव, बस्तर राजपरिवार सदस्य

बस्तर में रावण दहन नहीं, देवी दंतेश्वरी की होती है भव्य पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रथ चोरी की परंपरा: शाम को देवी दंतेश्वरी के छत्र को एक विशाल 8 चक्कों वाले रथ में रखकर नगर भ्रमण करवाया जाता है. इस रथ को माड़िया जनजाति के लोग रस्सियों से खींचते हैं. रात को यह रथ परंपरा के तहत चोरी कर करीब 3 किलोमीटर दूर कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है.

देवी दंतेश्वरी की भव्य पूजा और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाहर रैनी रस्म और नयाखानी उत्सव: अगले दिन 'बाहर रैनी' रस्म होती है, जिसमें बस्तर राजपरिवार आतिशबाजी के साथ कुम्हड़ाकोट पहुंचता है और माड़िया जनजाति के लोगों के साथ नयाखानी (नव अन्न) का पर्व मनाता है. इसके बाद रथ को शाही अंदाज़ में वापस देवी दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है.