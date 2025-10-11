ETV Bharat / state

विकसित भारत का सपना, स्वदेशी से ही संभव: वन मंत्री केदार कश्यप

बस्तर में स्वदेशी मेला लगाया गया है. वन मंत्री ने लोगों से स्वदेश में बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील की.

Bastar Swadeshi Fair
वन मंत्री केदार कश्यप (ETV Bharat Chhattisgarh)
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1 अक्टूबर से लगातार स्वदेशी मेला लगाकर स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल के लिए लोगों से अपील की जा रही है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी स्वदेशी मेले में बीते दिनों शिरकत की थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी शिरकत की. अब स्वदेशी को लेकर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है.

स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है और इसके लिए स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है. बस्तर के भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है. इस दिशा में हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी. तभी आत्मनिर्भरता की राह मजबूत होगी.

25 दिसंबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम: मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जिनका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना है. वन मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आर्थिक मजबूती नहीं, बल्कि देश के गौरव और आत्मसम्मान को भी नई ऊंचाई देना है.

