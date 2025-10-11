ETV Bharat / state

विकसित भारत का सपना, स्वदेशी से ही संभव: वन मंत्री केदार कश्यप

वन मंत्री केदार कश्यप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 11, 2025 at 10:30 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 11:28 AM IST 2 Min Read

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1 अक्टूबर से लगातार स्वदेशी मेला लगाकर स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल के लिए लोगों से अपील की जा रही है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी स्वदेशी मेले में बीते दिनों शिरकत की थी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी शिरकत की. अब स्वदेशी को लेकर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील: वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है और इसके लिए स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है. बस्तर के भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है. इस दिशा में हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता देनी होगी. तभी आत्मनिर्भरता की राह मजबूत होगी.

Last Updated : October 11, 2025 at 11:28 AM IST