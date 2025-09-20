ETV Bharat / state

मणिपुर मुठभेड़ में बस्तर का जवान शहीद, गृह ग्राम में पार्थिव शरीर को दी जायेगी अंतिम सलामी

बस्तर: मणिपुर में उग्रवादियों से हुए मुठभेड़ में बस्तर के रहने वाले जवान रंजीत कश्यप शहीद हो गए. बस्तर जिले के बालेंगा गांव के रहने वाले रंजीत कश्यप ने साल 2016 में असम राइफल्स में अपनी नौकरी शुरू की थी. कुछ ही दिनों पहले रंजीत कश्यप अपनी छुट्टियों में गांव बालेगा आए थे और परिवार के साथ समय बिताया था. रंजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था. रंजीत की मौत से न केवल उसके बूढ़े माता पिता का सहारा खत्म हो गया बल्कि उसकी तीन बच्चियों के सिर से पिता का साया भी उठ गया. गांव से असम राइफल्स में नौकरी करने वाला रंजीत अकेला युवक था. अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने देश सेवा की भावना से यह नौकरी ज्वाइन की थी.

बस्तर का जवान मणिपुर में शहीद: गौरतलब है कि मणिपुर के विष्णुपुर जिले के नंबोल सबल लिकाई इलाके में उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के जवानों के वाहन पर अचानक गोलीबारी कर दी गई. इस गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए. जबकि तीन अन्य घायल हुए थे. इस हमले में रंजीत घटना स्थल पर ही शहीद हो गए. बीते रविवार को ही शहीद रंजीत अपने परिवार के साथ छुट्टी मना कर वापस ड्यूटी पर लौटे थे. रंजीत की एक बहन भी है जिसकी शादी बीएसएफ के जवान से हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद से गांव में मातम का माहौल है.