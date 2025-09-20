ETV Bharat / state

मणिपुर मुठभेड़ में बस्तर का जवान शहीद, गृह ग्राम में पार्थिव शरीर को दी जायेगी अंतिम सलामी

शहीद जवान रंजीत बस्तर के बालेगा गांव के रहने वाले थे. रंजीत कश्यप अपने पीछे माता पिता, पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ गए.

BASTAR SOLDIER MARTYRED IN MANIPUR
मणिपुर मुठभेड़ में बस्तर का जवान शहीद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: मणिपुर में उग्रवादियों से हुए मुठभेड़ में बस्तर के रहने वाले जवान रंजीत कश्यप शहीद हो गए. बस्तर जिले के बालेंगा गांव के रहने वाले रंजीत कश्यप ने साल 2016 में असम राइफल्स में अपनी नौकरी शुरू की थी. कुछ ही दिनों पहले रंजीत कश्यप अपनी छुट्टियों में गांव बालेगा आए थे और परिवार के साथ समय बिताया था. रंजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था. रंजीत की मौत से न केवल उसके बूढ़े माता पिता का सहारा खत्म हो गया बल्कि उसकी तीन बच्चियों के सिर से पिता का साया भी उठ गया. गांव से असम राइफल्स में नौकरी करने वाला रंजीत अकेला युवक था. अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने देश सेवा की भावना से यह नौकरी ज्वाइन की थी.

बस्तर का जवान मणिपुर में शहीद: गौरतलब है कि मणिपुर के विष्णुपुर जिले के नंबोल सबल लिकाई इलाके में उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के जवानों के वाहन पर अचानक गोलीबारी कर दी गई. इस गोलीबारी में दो जवान शहीद हो गए. जबकि तीन अन्य घायल हुए थे. इस हमले में रंजीत घटना स्थल पर ही शहीद हो गए. बीते रविवार को ही शहीद रंजीत अपने परिवार के साथ छुट्टी मना कर वापस ड्यूटी पर लौटे थे. रंजीत की एक बहन भी है जिसकी शादी बीएसएफ के जवान से हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद से गांव में मातम का माहौल है.

मणिपुर मुठभेड़ में बस्तर का जवान शहीद (ETV Bharat)

मणिपुर में असम राइफल्स पर हुआ हमला निंदनीय है. इसमें छत्तीसगढ़ के वीर सपूत राइफलमैन जीडी कशव सहित दो जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया. मैं शहीदों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ और शोकाकुल परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएँ साझा करता हूँ. उनका त्याग हम सबको देश की रक्षा और एकता के पथ पर और दृढ़ संकल्पित करता है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

बस्तर आईजी ने किया शहादत को नमन: बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने कहा कि मणिपुर राज्य की घटना में बस्तर जिले के बालेंगा का जवान शहीद हो गया. उनकी शहादत को नमन करते हैं. शहीद रंजीत कश्यप के परिवार से प्रशासन व पुलिस संपर्क में है. जैसे ही पार्थिव देव गृह ग्राम पहुंचेगा. वैसे ही अंतिम सलामी व अंतिम संस्कार की प्रकिया की जाएगी. इस दुःख की घड़ी में शासन, प्रशासन व समाज परिवार के साथ खड़ा है.

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी
3 क्विंटल गांजा और नशीली दवाओं की खेप नष्ट, बस्तर पुलिस ने दी तस्करों को चेतावनी
सुकमा नक्सल एनकाउंटर अपडेट, 5 लाख की इनामी नक्सली बूस्की नुप्पों ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGDALPURASSAM RIFLESBASTAR SOLDIER RANJITBASTAR IG SUNDARRAJ PBASTAR SOLDIER MARTYRED IN MANIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.