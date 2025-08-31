रायपुर: बस्तर शांति समिति की ओर से लगातार विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का विरोध किया जा रहा है. समिति के सदस्य ने दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक इसके विरोध में अपनी बात रखी. इस दौरान उनका सीधा आरोप था कि यदि तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम पर रोक नहीं लगाई होती, तो आज नक्सलवाद इतना नहीं बढ़ा होता.

नक्सलवाद इतना नहीं बढ़ता अगर...: दरअसल रायपुर में प्रेसवार्ता के दौरान बस्तर शांति समिति के सदस्य अपनी बात रख रहे थे. लेकिन कई मुद्दों और खुद के आंकड़ों पर कन्फ्यूज या खामोश रहे. जहां एक ओर वे सलवा जुडूम मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जज बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले का विरोध कर रहे थे. एक सदस्य ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सलवा जुडूम पर रोक नहीं लगाई होती, तो आज नक्सलवाद इतना नहीं बढ़ा होता.

बस्तर शांति समिति की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ सवालों पर साधी चुप्पी: पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के सदस्यों से सवाल पूछा गया कि क्या नक्सलवाद बढ़ने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है? केंद्र और राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसके जवाब में सदस्य चुप्पी साध गए. इसी तरह यह सवाल भी टाल दिया कि अमित शाह के विरोध के बाद ही वे अचानक इस मुद्दे पर क्यों सक्रिय हुए.

पीड़ितों का दर्द: नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामीणों ने भी अपने जख्म बयां किए. उनका कहना था कि सलवा जुडूम बंद होने के बाद नक्सली आतंक बढ़ा और निर्दोष आदिवासी मारे गए. कई लोग घायल होकर आज भी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं. यहां तक कि जो लोग हिम्मत जुटाकर दिल्ली और रायपुर आए हैं, वे वापस लौटने के बाद नक्सलियों के डर में जीने को मजबूर हैं.

फैसले को लेकर आंकड़े: बस्तर शांति समिति के सदस्यों ने कुछ नक्सल वारदातों खासकर अपहरण से जुड़े आंकड़े भी बताए. इन पर नजर डालें तो साल 2000 से लेकर 2011 तक लगातार घटनाएं अधिक रही, लेकिन साल 2011 में हुए सलवा जुडूम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन घटनाओं में लगातार कमी आई है, साल 2015 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सालों में लगातार अपहरण की घटनाएं कम हुई हैं.

बस्तर शांति समिति ने नक्सल वारदातों से जुड़े आंकड़े पेश किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी तरह भारत में माओवादियों के द्वारा की गई हत्याओं के आंकड़ों पर भी नजर डालें, तो साल 1999 से लेकर साल 2011 तक हत्याएं जिनमें नागरिक जवान दोनों की संख्या अधिक थी. 2012 के बाद लगातार इन घटनाओं में काफी कमी आई है. आंकड़ों से पता चलता है कि सलवा जुडूम बंद करने के निर्णय के बाद नक्सली घटनाएं और मरने वालों की संख्या में काफी कमी हुई है. आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सलवा जुडूम बंद होने के बाद नक्सली घटनाएं और मौतें बढी नहीं है बल्कि उसमें कमी आई है .

बस्तर शांति समिति ने नक्सल वारदातों से जुड़े आंकड़े पेश किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवालों पर खामोशी: जब समिति से पूछा गया कि आंकड़े साफ कह रहे हैं कि सलवा जुडूम के बाद घटनाओं में कमी आई, तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया. वहीं नक्सलवाद खत्म करने के सरकार के दावों पर समिति का कहना था कि "घटनाएं जरूर कम हुई हैं, लेकिन नक्सलवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ."

रायपुर में बस्तर शांति समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमित शाह की डेडलाइन के बाद कमी: वहीं बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति के सरकार के दावों को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सलवा जुडूम के निर्णय के बाद घटनाएं बढ़ गई थी, लेकिन अभी अमित शाह के बयानों और नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन से कमी आई है. लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है और समाप्त होगा या नहीं, यह भी नहीं कह सकते, लेकिन घटनाएं जरूर कम हुई हैं.