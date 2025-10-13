ETV Bharat / state

बस्तर राइजिंग की टीम ने सुकमा का किया दौरा, शिक्षा और कौशल विकास पर हुई चर्चा

सुकमा में बस्तर राइजिंग अभियान की टीम यात्रा करते हुए पहुंची है.

बस्तर राइजिंग ने लिया सुकमा का जायजा (BASTAR RISING)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

सुकमा: बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है. नवाचार और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से बस्तर राइजिंग की शुरुआत पूरे बस्तर अंचल में की गई है. रविवार को सुकमा से बस्तर राइजिंग अभियान की शुरुआत हुई है. सोमवार को इस टीम ने सुकमा के कोंटा का दौरा किया. इस कैंपेन में शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई है. इससे पहले यह अभियान कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव में आयोजित की जा चुकी है.

बस्तर राइजिंग टीम ने पोटाकेबिन का दौरा किया: बस्तर राइजिंग की टीम ने सबसे पहले पोटाकेबिन का दौरा किया. पोटाकेबिन के बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा और अध्ययन के प्रति उत्साह प्रदर्शित किया. टीम के सदस्यों ने बच्चों की कक्षाओं, मेराकी क्लास और लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए शिक्षकों से चर्चा की. बस्तर राइजिंग की टीम ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि सुकमा के इन नन्हें सपनों में बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखाई देती है.

Bastar Rising team talking to students
विद्यार्थियों से बात करती बस्तर राइजिंग की टीम (Bastar Rising)

सुकमा लाइवलीहुड कॉलेज पहुंची टीम: इसके बाद बस्तर राइजिंग की टीम सुकमा के लाइवलीहुड कॉलेज पहुंची. यहां युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशलों में ट्रेनिंग दी जा रही है. संवाद के दौरान टीम ने कहा कि कौशल विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.

Bastar Rising team discussing with people
लोगों से चर्चा करती बस्तर राइजिंग की टीम (Bastar Rising)

नक्सल पुनर्वास केंद्र पहुंची बस्तर राइजिंग की टीम: सुकमा में बस्तर राइजिंग का तीसरा पड़ाव नक्सल पुनर्वास केंद्र रहा. यहां सरेंडर नक्सलियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है. बस्तर राइजिंग की टीम ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से बातचीत की और उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को जाना. नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत बस्तर में सरेंडर नक्सलियों को दी जा रही ट्रेनिंग की बस्तर राइजिंग टीम ने तारीफ की. टीम ने कहा कि यह पहल समाज में विश्वास, स्थायित्व और शांति बहाली की दिशा में एक प्रभावी कदम है.

Bastar Rising team in Sukma
सुकमा में बस्तर राइजिंग की टीम (Bastar Rising)

सुकमा में हमने विकास और विश्वास दोनों का संगम देखा है. यहां के बच्चों और युवाओं की ऊर्जा, जिज्ञासा और आत्मविश्वास प्रेरणादायी है. बस्तर अब केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि परिवर्तन और संभावनाओं की भूमि बन चुका है. हमारा प्रयास है कि देश को बस्तर की इस नई पहचान से परिचित कराया जाए- प्रतुल जैन, संस्थापक, बस्तर राइजिंग टीम

सक्षम कोचिंग सेंटर का जायजा: बस्तर राइजिंग की टीम ने सक्षम कोचिंग सेंटर का जायजा लिया. यह पर स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं. इस तरह की कोशिशों को लेकर बस्तर राइजिंग के संस्थापक ने कहा कि सशक्त समाज की नींव शिक्षा और अनुशासन से ही रखी जाती है. विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया.

Bastar Rising team
बच्चों के बीच बस्तर राइजिंग की टीम (Bastar Rising)

बस्तर राइजिंग की टीम ने कहा कि सुकमा में शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्य बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मजबूत कदम हैं. यहां के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं, जो आने वाले समय में पूरे बस्तर की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं.

बस्तर राइजिंग की टीम में कुल 7 सदस्य हैं. प्लेसेज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के संस्थापक प्रतुल जैन के नेतृत्व में यह टीम कार्य कर रही है. इस टीम में परीना सिंघल, पलक चौधरी, आयुषी कपूर, निष्ठा जोशी, सदफ अंजुम और फ्रानो डिसिल्वा शामिल हैं.

