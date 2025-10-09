ETV Bharat / state

बस्तर राइजिंग अभियान: गढ़बेंगाल के इको फ्रेंडली घोटूल से आगाज़, आदिवासी कला-संस्कृति देख मंत्रमुग्ध हुई हिमाचल की टीम

पद्मश्री मंडावी के मार्गदर्शन में बने घोटूल का अवलोकन : 'बस्तर राइजिंग' टीम ने जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से निर्मित इस घोटूल का दौरा किया, जो पूरी तरह से लकड़ी, मिट्टी और बांस जैसी स्थानीय इको-फ्रेंडली सामग्री से बना है. घोटूल के खंभों पर की गई बारीक और आकर्षक नक्काशी स्वयं पद्मश्री पांडीराम मंडावी द्वारा की गई है, जिसकी टीम ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की.

बस्तर राइजिंग अभियान के तहत, हिमाचल प्रदेश से आया नवाचारी दल गुरुवार को गढ़बेंगाल पहुंचा, जहां उन्होंने पद्मश्री पांडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में बने अद्भुत और इको-फ्रेंडली घोटूल को देखा. टीम के सदस्य घोटूल की भव्यता और पारंपरिक कलाकृतियों से प्रभावित हुए.

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए 'बस्तर राइजिंग' नामक विशेष अभियान की शुरुआत नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बेंगाल से हुई. छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग और बस्तर संभाग के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान शुरू किया गया है.

कच्चापाल में पारंपरिक भोजन और संस्कृति पर चर्चा (ETV Bharat Chhattisgarh)

घोटूल परिसर को पारंपरिक उपयोग के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें सगा कुरमा (बैठक कक्ष), उदना कुरमा (विश्राम कक्ष), बिडार कुरमा (सामग्री कक्ष) और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग कक्ष शामिल हैं. मुख्य द्वार की सुंदर नक्काशी इसे विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर का आकर्षण प्रदान करती है. टीम को बताया गया कि यह घोटूल अब न केवल आदिवासी परंपरा और ज्ञान को सहेजने का कार्य कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने और पर्यटकों को इस गौरवशाली संस्कृति से परिचित कराने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है. यह घोटूल चेंदुरू पार्क के समीप स्थित है.

बांस कला की बारीकियां सीखते लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांस्कृतिक स्वागत और संवाद:'बस्तर राइजिंग' टीम का स्वागत घोटूल में पारंपरिक ककसार नृत्य के साथ किया गया. इसके उपरांत, टीम ने स्थानीय कलाकारों से काष्ठ शिल्प सहित अन्य कलाओं की जानकारी ली और उनके संरक्षण के उपायों पर विस्तृत चर्चा की. टीम ने इसके बाद बांस शिल्प कला केंद्र नारायणपुर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बांस कला की बारीकियों और उसकी निर्माण प्रक्रिया को समझा.

बस्तर राइजिंग अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कच्चापाल में पारंपरिक भोजन और संस्कृति पर चर्चा: इसके पश्चात, दल ग्राम पंचायत कच्चापाल पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत आदिवासी नृत्य के साथ किया गया। टीम ने यहां की आदिवासी कला और संस्कृति का आनंद लिया. घोटूल में पारंपरिक ढंग से बैठाकर उनसे स्थानीय संस्कृति पर चर्चा की गई. टीम को पारंपरिक आदिवासी भोजन भी परोसा गया, जिसकी उन्होंने खूब तारीफ की। इस दौरान संस्कृति और परंपरा को सहेजने तथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के विषय पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ.

नारायणपुर के ग्राम गढ़बेंगाल से बस्तर राइजिंग अभियान की शुरुआत (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभियान का उद्देश्य: 'बस्तर राइजिंग' अभियान "हार्मोनी फेस्ट 2025" के अंतर्गत शुरू किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर संभाग की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशीलता क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर इसे एक पृथक पहचान दिलाना है. जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद कार्यशालाएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सात सदस्यीय टीम में 'प्लेसेज़ ऑफ पॉसिबिलिटीज़' के संस्थापक प्रतुल जैन सहित परीना सिंघल, पलक चौधरी, आयुषी कपूर, निष्ठा जोशी, सदफ अंजुम और फ्रानो डिसिल्वा शामिल हैं.

यह अभियान बस्तर की प्रेरक कहानियां, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत को "दिल मेला रू दिल में ला" थीम के तहत आगे बढ़ाएगा. इस अभियान की सफलता के बाद हार्मोनी फेस्ट 2025 का आयोजन आगामी 26 अक्टूबर को रायपुर में किया जाएगा, जिसमें बस्तर संभाग के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. गढ़बेंगाल के घोटूल से हुई यह शुरुआत बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक सशक्त कदम है.