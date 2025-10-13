ETV Bharat / state

नक्सलवाद को छोड़ विकास की राह पर चलने को तैयार बस्तर: विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा, नक्सलवाद के खात्मे में डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम बेहतरीन काम कर रही है.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 3:34 PM IST

रायपुर: उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री का प्रभार देख रहे विजय शर्मा ने कहा, नक्सलवाद को नकार कर अब बस्तर विकास के रास्ते पर चलने को तैयार है. नक्सलियों पर जिस तरीके से सुरक्षा बल खासतौर से DRG छत्तीसगढ़ पुलिस बल, बस्तर फाइटर टीम ने काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवानों ने बस्तर में विकास के रास्ते खोल दिए हैं. जनता के भीतर अब यह भरोसा बैठने लगा है कि नक्सलवाद का खात्मा और विकास का नया सूर्योदय छत्तीसगढ़ की जमीन पर तैयार हो गया है.

डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवानों का सम्मान: डिप्टी सीएम विजय शर्मा के आवास पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजन में छत्तीसगढ़ जिला रिजर्व गार्ड, छत्तीसगढ़ पुलिस बल, बस्तर फाइटर के साथ महिला बस्तर फाइटर के जवान शामिल हुए. कार्यक्रम में आए जवानों का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सम्मान किया. जवानों के विजय शर्मा ने बातचीत की.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
भव्य कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
भव्य कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
डिप्टी सीएम ने दी सौगात (ETV Bharat)

जवानों के बलिदान को किया याद: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, देश की रक्षा करने वाले देश के वीर जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता. छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने में जो योगदान जवानों ने दिया है उसे याद कर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
महिला जवानों के काम को सराहा (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया सम्मानित (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
डिप्टी सीएम अरुण साव रहे मौजूद (ETV Bharat)

नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान और नक्सलवाद के जड़ों से उखाड़ने के लिए जिन पुलिसकर्मियों ने अपना योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
डिप्टी सीएम ने किया सम्मान (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों के योगदान को सराहा (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों के योगदान को सराहा (ETV Bharat)

जवानों की वीरता को किया नमन: डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम के दौरान जिला रिजर्व गार्ड के जवानों, बस्तर फाइटर और पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित भी किया. विजय शर्मा ने कहा, जिन जवानों ने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने अंग खोए हैं उनके शौर्य को हम कभी भुला नहीं सकते. देश और प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सबकुछ दाव पर लगा दिया. ऐसे जवानों को सम्मानित करना अपने आप में बड़ी बात है. ऐसे वीर जवानों की बदौलत ही बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, बस्तर को खड़ा होने में इन वीर जवानों ने हौसला दिया है.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों के योगदान को सराहा (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

बस्तर और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जिन जवानों ने अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया उनका बलिदान अप्रतिम है. उनकी वीरता की बदौलत ही बस्तर नक्सली हिंसा से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ चला है: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

''तय समय सीमा के भीतर हासिल करेंगे लक्ष्य'': विजय शर्मा ने कहा, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लाल आतंक को मुक्त करने में जिन जवानों ने अपना सबकुछ न्योछावर किया. उनका बलिदान आज लोगों के विचार और विकास का आधार भी बन गया है. छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त होगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर विकास का नया कीर्तिमान बनाएगा. उपमुख्यमंत्री ने जवानों के काम की सराहना की और उनको प्रोत्साहित भी किया.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में शासन नक्सलवाद को मार्च 2026 में जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. शासन का उद्देश्य है कि सभी का विकास सुनिश्चित हो, राज्य के अंतिम क्षेत्र में बसे लोगों को भी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों को किया सम्मानित (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों की समस्याओं को सुना (ETV Bharat)

जवानों ने साझा किए अपने अनुभव: कार्यक्रम में जिला रिजर्व गार्ड की के जवानों ने जंगल में काम करने के अपने अनुभव को भी डिप्टी सीएम के साथ साझा किया. जवानों ने बताया कि गांव के लोग आज पुलिसकर्मियों को सम्मान की नजर से देखते हैं. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब ग्रामीणों में एक विश्वास जगा है. बस्तर फाइटर की महिला जवानों ने बताया कि वह कई दिनों तक जंगलों में समय बिताती हैं. कठिन परिस्थितियों में रहती है, लेकिन जब गांव वालों के चेहरों पर खुशी और सुरक्षित होने का भाव देखती हैं तो दिल से अच्छा लगता है. गांव वाले भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हिंसा खत्म हो.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों से की चर्चा (ETV Bharat)

अब कैम्पों की स्थापना के साथ दूरस्थ ग्रामों में 'नियद नेल्लानार' योजना और 'इलवद ग्राम पंचायत' जैसी योजनाओं से ग्रामीणों में विश्वास जागा है. अब सभी बस्तरवासी नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास के नए रास्तों पर चलने की बात भी करने लगे हैं: महिला जवान, जिला रिजर्व गार्ड

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों की तारीफ (ETV Bharat)
DEPUTY CM VIJAY SHARMA
गीत संगीत के कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम अरुण साव ने की जवानों की तारीफ: कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नगर विकास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे. इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए जो भी इंफ्रास्ट्र्क्चर चाहिए उसे हम विकसित करेंगे. कार्यक्रम में बॉलीवुड के पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर ने अपने देशभक्ति गीतों से सबका खूब मनोरंजन किया.

DEPUTY CM VIJAY SHARMA
जवानों के साथ खाया खाना (ETV Bharat)
