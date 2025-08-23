ETV Bharat / state

बस्तर में 1 करोड़ से ज्यादा की 30 हजार लीटर शराब की गई नष्ट, 7 शराब तस्कर गिरफ्तार - LIQUOR DESTROYED BASTAR

बस्तर पुलिस ने छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा की प्रदेश में जब्त शराब को नष्ट किया.

बस्तर शराब (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : August 23, 2025 at 8:14 AM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में शराब तस्कर सक्रिय हैं. लगातार कार्रवाई के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं. एक ओर पुलिस जब्त शराब को नष्ट कर रही है. दूसरी ओर अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार भी कर रही है. शुक्रवार को बस्तर पुलिस ने शराब तस्करी और शराब नष्टीकरण दोनों ही किया.

30 हजार लीटर पर चला बुलडोजर: बस्तर ASP बस्तर माहेश्वर नाग ने बताया कि जिले के सभी थानों से लगभग 30 हजार लीटर अंग्रेजी और देसी शराब अलग अलग मामलों में जब्त की गई. जो काफी दिनों से मालखाने में रखी हुई थी. जिसके बाद जिला स्तरीय शराब नष्टीकरण समिति ने शराब नष्ट करने का निर्णय लिया. शराब को बकावंड थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में नष्ट किया गया. शराब की बोटल पर पहले बुलडोजर चलाया गया. इसके बाद क्रेन से गड्ढा खोदकर नष्ट शराब और टूटी हुई बोतल को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरी गई.

बस्तर में 1 करोड़ की अवैध शराब नष्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

1 करोड़ से ज्यादा की शराब पर कार्रवाई: शराब नष्टीकरण की कार्रवाई के दौरान एसपी, एसडीएम मौजूद रहे. अधिकारियों और पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में 30 हजार लीटर शराब, जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ से ज्यादा है उसे नष्ट किया गया. नष्टीकरण शराब में 4398 लीटर देसी व 26237 लीटर विदेशी शराब शामिल है.

बस्तर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

एएसपी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के कारण मालाखाना भर गया था. शराब नष्टीकरण के बाद अब मालाखाना में काफी जगह है, जिससे थाना का संचालन भी अच्छे से किया जा सकता है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि नष्ट की गई शराब में छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा की शराब थी. बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने कहा कि बाकी बची हुई शराब को भी जल्द नष्ट किया जाएगा.

1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की गई (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक तरफ शराब नष्टीकरण दूसरी तरफ फिर जब्त हुई शराब: वहीं करपावंड़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में 350 लीटर अवैध शराब की जब्त की गई. जिसकी कीमत लगभग 1 लाख 63 हजार रुपये आंकी गई है. शराब के अंतरराज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों में 05 करपावंड थाना क्षेत्र और 2 ओडिशा उमरकोट के निवासी हैं. सभी तस्करों के खिलाफ आबकारी एक्ट 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. एक महिंद्रा बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.

शराब तस्करों पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
