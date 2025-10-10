ETV Bharat / state

एमपी से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी, 7 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की वाइन जब्त

लग्जरी वाहनो में की जा रही थी शराब तस्करी: बस्तर पुलिस ने खुलासा किया कि सातों तस्कर तीन लग्जरी वाहनों में शराब की तस्करी कर रहे थे. अवैध अंग्रेजी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है. इस पूरे ऑपरेशन में 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से अधिकतर दुर्ग जिले के रहने वाले हैं. यह कार्रवाई जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र में हुई है.

जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है. गुरुवार को बस्तर की जगदलपुर पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन का खुलासा किया है. पुलिस ने 3 लाख 52 हजार रुपये की शराब जब्त की है. कुल 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के बस्तर में शराब की तस्करी कर रहे थे. पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सातों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई: भानपुरी एसडीओपी प्रवीण भारती ने बताया कि हमें मुखबिर से गुरुवार को सूचना मिली कि मध्यप्रदेश के अवैध शराब की तस्करी की जा रही है. हमें इनपुट मिला था कि लग्जरी वाहनों में शराब की तस्करी हो रही है. इस इनपुट पर हमने काम किया और भानपुरी टीम के साथ फरसागुड़ा के मुरकुची मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया.

इस चेकिंग अभियान में कुल 55 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है. शराब की कीमत कुल 3.52 लाख रुपये है. तीन लग्जरी वाहनों को भी हमने जब्त किया है. इस तरह आरोपियों के पास से कुल 18 लाख का सामान मिला है. गिरफ्तार किए गए सातों आरोपियों से पूछताछ जारी है- प्रवीण भारती, भानपुरी एसडीओपी

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी: गिरफ्तार आरोपियों में दुर्ग जिले के चार, कोंडागांव के दो और बस्तर का एक आरोपी शामिल है. पुलिस ने भानपुरी थाने में आबकारी एक्ट 34/2 , 36 के तहत केस दर्ज किया है.

मयंक गनवीर (उम्र 23 वर्ष), नेवई, जिला दुर्ग

​अमन राय (उम्र 25 वर्ष) , उतई, जिला दुर्ग

धनराज सिंह ठाकुर उर्फ लाला,(उम्र 26 वर्ष), भिलाई, जिला दुर्ग

चिराग यादव उर्फ चिकू (उम्र 19 वर्ष), भिलाई सेक्टर 10, जिला दुर्ग

हुपेन्द्र नाग (उम्र 28 वर्ष), भानपुरी, जिला बस्तर

​जितेन्द्र कुर्रे उर्फ कल्लू (उम्र 30 वर्ष), जामकोटपारा, जिला कोंडागांव

प्रमेन्द्र कुर्रे उर्फ छोटू (उम्र 24 वर्ष), जामकोटपारा, जिला कोंडागांव

बस्तर पुलिस के एसडीओपी प्रवीण भारती का कहना है कि इंटरस्टेट शराब तस्करों के नेटवर्क को लेकर भी हम जांच कर रहे हैं. हम इस सिंडिकेट के सरगना की तलाश कर रहे हैं.