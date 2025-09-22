ETV Bharat / state

नवरात्रि पर बस्तर ओलंपिक 2025 की प्रक्रिया शुरू, पहले खिलाड़ी का हुआ रजिस्ट्रेशन

"बस्तर ओलंपिक लोगों की प्रतिभा को दर्शाता है": इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक न केवल एक खेल प्रतियोगिता है बल्कि यह क्षेत्र के अंतिम छोर तक बसे बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है. उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष बस्तर से 2 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन मिले.

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बस्तर के दौरे पर हैं. उन्होंने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की. उसके बाद नवरात्र के शुभ अवसर पर बस्तर ओलंपिक की प्रक्रिया शुरू हुई. उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री ने मेनका डोबरा में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 के प्रथम खिलाड़ी पंजीयन समारोह में हिस्सा लिया. यह आयोजन जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया.

बस्तर ओलंपिक में जिला प्रशासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की प्रतिभा निखर सके और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकें. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों ने बीते वर्षों में खेलकूद में कई स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जो गर्व का विषय है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

नक्सलवाद को मिल रही मात: डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर में तेज गति से विकास हो रहा है. यहां के अनेक युवा नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. जिला प्रशासन उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रहा है, साथ ही उनके राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते भी खुलवाए जा रहे हैं. इससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल रहा है.

आने वाले समय में दंतेवाड़ा जिला पूर्णतः नक्सलमुक्त होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

अरुण साव ने मां दंतेश्वरी की पूजा की: शारदीय नवरात्र पर डिप्टी सीएम अरुण साव और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की. इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मां दंतेश्वरी से छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है.