बस्तर ओलंपिक 2025 : 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आगाज

रायपुर: बस्तर संभाग के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मकता और खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक-2025 का आयोजन इस वर्ष फिर से किया जा रहा है. इस आयोजन का मकसद बस्तर क्षेत्र के युवाओं को शासन की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें सकारात्मक मंच देना है. पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यह आयोजन पूरे बस्तर संभाग के सभी जिलों में विकासखंड स्तर से लेकर संभाग स्तर तक किया जाएगा.

ुवाओं को मंच देने की पहल: राज्य सरकार की यह पहल बस्तर के युवाओं में आत्मविश्वास जगाने और उनमें छिपी खेल प्रतिभा को पहचानने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. बस्तर ओलंपिक के माध्यम से शासन न केवल ग्रामीण अंचल के युवाओं तक पहुंच बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का अवसर भी दे रहा है.

खेलों की विविधता: बस्तर ओलंपिक में इस वर्ष भी विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इनमें एथलेटिक्स (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 4x100 मीटर रिले रेस), तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, कराते और वॉलीबॉल जैसे लोकप्रिय खेल शामिल हैं. वहीं, महिला सीनियर वर्ग के लिए रस्साकसी की रोमांचक प्रतियोगिता होगी. जिला स्तर पर हॉकी और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएंगी.

दो वर्गों में प्रतियोगिता

बस्तर ओलंपिक-2025 में प्रतियोगिताएं दो वर्गों में होंगी —

• जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) : बालक और बालिका वर्ग के युवा खिलाड़ी

• सीनियर वर्ग (महिला एवं पुरुष) : जिसमें आयु सीमा निर्धारित नहीं