ETV Bharat / state

बी सुदर्शन रेड्डी: बस्तर के नक्सल हिंसा पीड़ित का विपक्ष के सांसदों को पत्र, लिखा- ऐसे व्यक्ति को ना दें समर्थन - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार है. उनका नाम बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडूम बंद करने से जुड़ा है.

Bastar Naxal Violence Victim Letter
बस्तर के नक्सल पीड़ित का पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read

कांकेर: उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में बस्तर, सलवा जुडूम का नाम चर्चा में है. विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के साथ ही सत्ता पक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेड्डी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस नाराज है. इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक पत्र सामने आया है. जिसे नक्सल पीड़ित ने लिखा है.

बस्तर के नक्सल पीड़ित का सांसद को पत्र: बस्तर के कांकेर जिले से लिखा हुआ एक पत्र सामने आया है. पत्र में 25 अगस्त 2025 की तारीख लिखी है. पत्र के ऊपर सांसद को संबोधित करते हुए लिखा है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया है. इस लेटर को कथित तौर पर कांकेर के चारगांव के 56 वर्षीय सियाराम रामटेके ने लिखा है. वो दिव्यांग है और इस समय खेती किसानी कर रहे हैं.

Bastar Naxal Violence Victim Letter
कांकेर के नक्सल पीड़ित का पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने पत्र में लिखा है- "मैं किसान हूं लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे कि बस्तर में किसान होने की सजा अपनी जान से हाथ धोकर या जीवनभर दिव्यांग बनकर चुकानी पड़ती है."

पत्र में और क्या लिखा: सियाराम रामटेके ने पत्र में आगे लिखा है-" बस्तर में नक्सलवाद बहुत लंबे समय से नासूर बना हुआ है. नक्सलवाद के विरोध में एक समय दक्षिण बस्तर में सलवा जुडूम आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था. बस्तर की जनता खुद नक्सलियों के आतंक को खत्म करना चाहती थी. लेकिन साल 2011 में दिल्ली के कोर्ट ने सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया. सलवा जुडूम में जितने आदमी शामिल थे वे सब वापस अपने अपने गांव चले गए. जिसके बाद नक्सलियों ने सलवा जुडूम में शामिल लोगों को मारना शुरू कर दिया. बहुत से लोग मारे गए. कई लोग जीवनभर के लिए दिव्यांग हो गए."

सियाराम रामटेके ने पत्र में खुद के साथ हुई नक्सली घटना का जिक्र भी किया. उन्होंने लिखा- "मैं एक दिन अपने गांव खेती करने गया था. घात लगाए नक्सलियों ने पहले मेरे पांव में गोली मारी, फिर दो तीन गोली मेरे पेट में मारी. मुझे मरा हुआ समझकर मेरे ऊपर पत्थर पटककर चले गए. आज भी मैं दिव्यांग का जीवन जी रहा हूं."

पत्र में आगे लिखा है- "मुझे और बस्तर में रहने वाले मेरे जैसे हजारों लोगों को लगता है कि अगर साल 2011 में बस्तर में सलवा जुडूम बंद नहीं हुआ होता तो बहुत पहले बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया होता. सांसद जी पता लगा है कि बस्तर में सलवा जुडूम बंद करने का आदेश देने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है. एक किसान और बस्तरवासी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपना समर्थन ना देवे. जिसने बस्तर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था. "

अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय
एक्शन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, अधिकारियों को नसीहत, छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन को दें टॉप प्रायोरिटी
Naxalite Attack: छत्तीसगढ़ में अब तक राजनेताओं पर हुए नक्सली हमले

कांकेर: उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में बस्तर, सलवा जुडूम का नाम चर्चा में है. विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के साथ ही सत्ता पक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेड्डी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस नाराज है. इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक पत्र सामने आया है. जिसे नक्सल पीड़ित ने लिखा है.

बस्तर के नक्सल पीड़ित का सांसद को पत्र: बस्तर के कांकेर जिले से लिखा हुआ एक पत्र सामने आया है. पत्र में 25 अगस्त 2025 की तारीख लिखी है. पत्र के ऊपर सांसद को संबोधित करते हुए लिखा है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया है. इस लेटर को कथित तौर पर कांकेर के चारगांव के 56 वर्षीय सियाराम रामटेके ने लिखा है. वो दिव्यांग है और इस समय खेती किसानी कर रहे हैं.

Bastar Naxal Violence Victim Letter
कांकेर के नक्सल पीड़ित का पत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने पत्र में लिखा है- "मैं किसान हूं लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे कि बस्तर में किसान होने की सजा अपनी जान से हाथ धोकर या जीवनभर दिव्यांग बनकर चुकानी पड़ती है."

पत्र में और क्या लिखा: सियाराम रामटेके ने पत्र में आगे लिखा है-" बस्तर में नक्सलवाद बहुत लंबे समय से नासूर बना हुआ है. नक्सलवाद के विरोध में एक समय दक्षिण बस्तर में सलवा जुडूम आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था. बस्तर की जनता खुद नक्सलियों के आतंक को खत्म करना चाहती थी. लेकिन साल 2011 में दिल्ली के कोर्ट ने सलवा जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया. सलवा जुडूम में जितने आदमी शामिल थे वे सब वापस अपने अपने गांव चले गए. जिसके बाद नक्सलियों ने सलवा जुडूम में शामिल लोगों को मारना शुरू कर दिया. बहुत से लोग मारे गए. कई लोग जीवनभर के लिए दिव्यांग हो गए."

सियाराम रामटेके ने पत्र में खुद के साथ हुई नक्सली घटना का जिक्र भी किया. उन्होंने लिखा- "मैं एक दिन अपने गांव खेती करने गया था. घात लगाए नक्सलियों ने पहले मेरे पांव में गोली मारी, फिर दो तीन गोली मेरे पेट में मारी. मुझे मरा हुआ समझकर मेरे ऊपर पत्थर पटककर चले गए. आज भी मैं दिव्यांग का जीवन जी रहा हूं."

पत्र में आगे लिखा है- "मुझे और बस्तर में रहने वाले मेरे जैसे हजारों लोगों को लगता है कि अगर साल 2011 में बस्तर में सलवा जुडूम बंद नहीं हुआ होता तो बहुत पहले बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया होता. सांसद जी पता लगा है कि बस्तर में सलवा जुडूम बंद करने का आदेश देने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है. एक किसान और बस्तरवासी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपना समर्थन ना देवे. जिसने बस्तर की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था. "

अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय
एक्शन में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, अधिकारियों को नसीहत, छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन को दें टॉप प्रायोरिटी
Naxalite Attack: छत्तीसगढ़ में अब तक राजनेताओं पर हुए नक्सली हमले

For All Latest Updates

TAGGED:

बी सुदर्शन रेड्डीSALWA JUDUMB SUDARSHAN REDDYBASTAR NAXAL VIOLENCE VICTIM LETTERVICE PRESIDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.