रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अकेले कांग्रेस पार्टी को नहीं चल रही है. बल्कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भूपेश कांग्रेस कमेटी दो संगठन बन गए हैं. और इन दोनों के बीच कौन मजबूत है यह पार्टी के भीतर सत्ता पर काबिज होने का संघर्ष शुरू हो गया है. यही वजह है कि कांग्रेस विचारों और मुद्दों वाली राजनीति में खोखली हो चुकी है अंतर्कलह के रोज नए अध्याय इसमें जुड़ रहे हैं.

''ये पीसीसी और बीसीसी क्या है'': भारतीय जनता पार्टी से बस्तर सांसद महेश कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रोज हो रहे आरोप प्रत्यारोप पर तंज कसा. कश्यप ने कहा कि पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने जिस तरीके का बयान दिया उसके बाद दीपक बैज से जिस तरह की तीखी बातचीत हुई वो चिंताजनक है. बीजेपी सांसद ने कहा कि इस घटना से साफ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. नेतृत्व परिवर्तन और नेतृत्व को लेकर के लगातार एक युद्ध कांग्रेस पार्टी के भीतर मचा हुआ है. सांसद ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत पर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल ने कमजोर नेतृत्व की बहुमत लगाई थी. इसके बाद से लगातार पार्टी के भीतर खेमेबाजी हो गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जब बैठक चल रही थी तो उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद थे.

बीजेपी सांसद महेश कश्यप का ने उठाए सवाल: सांसद महेश कश्यप ने कहा की भूपेश बघेल की जिस सियासत को पहले कांग्रेस पार्टी ने तरजीह दी थी. उसमें तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम को पद से हटाने के लिए भूपेश बघेल ने दीपक बैज को सामने लाया था. आज वही दीपक बैज भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साध रहे हैं.

निशाने पर कांग्रेस पार्टी: बीजेपी सांसद ने कहा कि भूपेश बघेल को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह राजनीतिक उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं. महेश कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या वर्तमान में चल रही कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व दीपक बैज कर रहे हैं. बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत यह दोनों पार्टी के नेतृत्व के काबिल नहीं हैं. अगर भूपेश बघेल की बात को समझा जाए तो कुछ इसी तरह की बातें सामने आती है. सांसद ने कहा कि रविंद्र चौबे के बयान को लेकर फिलहाल पार्टी के भीतर बड़ी तकरार चल रही है. और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी बना छत्तीसगढ़ में भूपेश कांग्रेस कमेटी बन गई है और दोनों एक दूसरे के नीतियों के विरोध में ही काम कर रहे हैं.

कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार: बस्तर सांसद महेश कश्यप द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भूपेश कांग्रेस कमेटी वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है उसका कुशासन साफ तौर पर सामने आ गया है. कांग्रेस पार्टी और दीपक बैज जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं. जनता की मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकने वाली राजनीति को कर रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने दी बीजेपी को सलाह: कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के संगठन के भीतर जो चीज चल रही है उससे अलग जाकर भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए. मंत्रिमंडल विस्तार के दिन अजय चंद्राकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा और लोगों जमीन पर फेंक कर चले गए थे. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है इसलिए सभी लोग अपने तरह की बातें रख देते हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए अपनी निजी भावना प्रकट करता है तो उसपर रोक नहीं लगाई जा सकती. लेकिन जिस चीज को भाजपा मुद्दा बना रही है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के बारे में समझना चाहिए. उनके संगठन में जो चीज चल रही है उसपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है. जिसमें लोकतंत्र है. यहां का एक वार्ड पार्षद भी लीडर है और अपनी बात को किसी भी मंच पर रखने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीज नहीं होती है. यही वजह है कि भाजपा को अपनी वाली गुटबाजी सभी जगह पर दिखती है.

अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज

''BJP में 2 लोग बना देते हैं नेता, कांग्रेस में जाति नहीं जनाधार है चयन का आधार'', भाजपा का आरोप ''कांग्रेस अब हो गई है कम्युनिष्ट''