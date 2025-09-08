ETV Bharat / state

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर चला बुलडोजर

बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 6:51 PM IST

बीजापुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 433 किलोमीटर दूर बीजापुर में 1 जनवरी 2025 को युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई. इस केस के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को बीजापुर पुलिस ने 5 जनवरी 2025 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. तब से सुरेश चंद्राकर और उसके दो सहयोगी जेल में बंद है. इस केस में बीजापुर पुलिस प्रशासन ने 8 सितंबर 2025 को बड़ा एक्शन लिया. सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस और ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है.

सुरेश चंद्राकर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन: मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के 8 महीने बाद बीजापुर जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने आरोपी सुरेश चंद्राकर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया है. जिस बाड़े में मुकेश चंद्राकर की हत्या कर सेप्टिक टैंक में उसे फेंका गया था. उस बाड़े पर जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की है. यह बाड़ा यानि की फॉर्म हाउस बीजापुर के चट्टानपारा में स्थित है. मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एसआईटी की टीम भी काम कर रही है.

कब हुई थी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या?: बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर बस्तर के युवा पत्रकार के तौर पर गिने जाते थे. उन्होंने दिसंबर 2024 में बीजापुर सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर दिखाई थी. मुकेश चंद्राकर ने बताया था कि किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है. इस खबर के बाद प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया था. तब से ही मुकेश चंद्राकर कथित भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के आंखों की किरकिरी बने हुए थे.

1 जनवरी 2025 को मिली थी मुकेश चंद्राकर की लाश: इसी बीच 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्राकर अचानक लापता हो गए. बात में तीन जनवरी 2025 को उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुई. तीन जनवरी को ही बीजापुर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सहयोगी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके को गिरफ्तार किया. उसके बाद 5 जनवरी को सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया. इस केस में SIT ने अपने आरोप पत्र में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया. कुल 70 लोगों को इस केस में गवाह बनाया गया.

कौन हैं सुरेश चंद्राकर?: अब आपको बताते हैं कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी के रूप में शामिल सुरेश चंद्राकर कौन है. सुरेश चंद्राकर बस्तर और बीजापुर के बड़े ठेकेदारों में गिना जाता है. वह बस्तर के सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े कार्यों का ठेकेदार है. वह राजनीतिक दलों से भी जुड़ा हुआ था. बीजापुर और बस्तर में वह काफी रसूख वाले लोगों में गिना जाता रहा है. सुरेश चंद्राकर 23 दिसंबर 2021 को पहली बार चर्चा में तब आया था जब उसने बीजापुर में शाही अंदाज में शादी की थी. उसने शादी समारोह में हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया था.

