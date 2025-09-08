ETV Bharat / state

पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर चला बुलडोजर

बीजापुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 433 किलोमीटर दूर बीजापुर में 1 जनवरी 2025 को युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई. इस केस के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को बीजापुर पुलिस ने 5 जनवरी 2025 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. तब से सुरेश चंद्राकर और उसके दो सहयोगी जेल में बंद है. इस केस में बीजापुर पुलिस प्रशासन ने 8 सितंबर 2025 को बड़ा एक्शन लिया. सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस और ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है.

सुरेश चंद्राकर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन: मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के 8 महीने बाद बीजापुर जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने आरोपी सुरेश चंद्राकर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया है. जिस बाड़े में मुकेश चंद्राकर की हत्या कर सेप्टिक टैंक में उसे फेंका गया था. उस बाड़े पर जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की है. यह बाड़ा यानि की फॉर्म हाउस बीजापुर के चट्टानपारा में स्थित है. मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में एसआईटी की टीम भी काम कर रही है.

कब हुई थी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या?: बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर बस्तर के युवा पत्रकार के तौर पर गिने जाते थे. उन्होंने दिसंबर 2024 में बीजापुर सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर दिखाई थी. मुकेश चंद्राकर ने बताया था कि किस तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है. इस खबर के बाद प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया था. तब से ही मुकेश चंद्राकर कथित भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के आंखों की किरकिरी बने हुए थे.