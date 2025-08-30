ETV Bharat / state

कमजोर हो रहे नक्सली निर्दोष शिक्षादूतों की कर रहे हत्या, दोषियों को देंगे कड़ी सजा: बस्तर IG - BASTAR IG ON NAXAL

बस्तर IG सुंदरराज पी ने शिक्षादूतों की हत्या को अक्षम्य अपराध बताया.

Published : August 30, 2025 at 9:23 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में नक्सली लगातार मुखबिरी का आरोप लगाकर शिक्षादूतों की धारदार हथियारों से हत्या कर रहे हैं. और बस्तर में अपनी उपस्थिति नक्सली दर्ज करवा रहे हैं. लगातार हो रही हत्या को लेकर बस्तर आईजी ने इसे कायराना करतूत और नक्सली संगठन की कमजोरी बता रहे हैं.

'ये ताकत नहीं नक्सलियों की कमजोरी है': बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि समाज के उत्थान और भविष्य के लिए कार्य कर रहे लोगों को जानबूझकर निशाना बनाने वाले ऐसे अमानवीय कृत्य किसी भी स्थिति में अस्वीकार्य हैं. बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. इसका उद्देश्य केवल स्थानीय जनता को डराना और अपने कैडरों का मनोबल बढ़ाना है. जो हाल के समय में लगातार झटकों के कारण पहले ही पूरी तरह गिर चुका है. इस तरह की कायराना हरकतें नक्सली ताकत का संकेत नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी और हताशा का स्पष्ट प्रमाण हैं.

बस्तर IG सुंदरराज पी ने शिक्षादूतों की हत्या को अक्षम्य अपराध बताया (Etv Bharat)

क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे युवा शिक्षादूतों की निर्मम और कायराना हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. निर्दोष नागरिकों और युवा शिक्षादूतों को पुलिस मुखबिर बताना महज़ नक्सलियों का एक कायराना प्रयास है.- बस्तर IG सुंदरराज पी

ऐसी वारदात ताबूत में अंतिम कील साबित होगी: IG ने आगे कहा कि, यदि किसी भी स्थिति में ऐसे बेमतलब और हिंसक कृत्यों को नक्सली शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी प्राप्त है. तो यह निश्चित रूप से उनके ताबूत में अंतिम कील साबित होगा. वहीं अगगर ये हत्याएं स्थानीय स्तर के कैडर कर रहे हैं तो यह केवल इस सच्चाई की पुष्टि है कि नक्सल संगठन पूरी तरह से दिशाहीन और नेता विहीन हो चुका है.

शिक्षा के खिलाफ नक्सली: IG ने कहा कि, स्थानीय जनता, विशेषकर बच्चों, को शिक्षा से वंचित करना नक्सली चाहते हैं. उन्हें डर है कि एक शिक्षित और जागरूक समाज उनकी पुरानी, अमानवीय, विकास विरोधी और क्रूर विचारधारा को अस्वीकार कर देगा.

कड़ी सजा दिलाएंगे: आगे उन्होंने कहा कि, शिक्षादूतों की हत्या एक अक्षम्य अपराध है. बस्तर पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि इन जघन्य कृत्यों के दोषियों की पहचान की जाए. उनका पीछा किया जाए और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए. जो भी लोग इस प्रकार की हिंसा में शामिल रहेंगे. उन्हें सुरक्षा बलों की निर्णायक और लगातार कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

गृहमंत्री भी दे चुके बड़ा बयान: बीते दिनों बस्तर दौरे में रहे गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी शिक्षादूतों की हत्या को लेकर बयान दिया था. कहा था कि सरेंडर नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति की योजना और उनके प्रकरण वापस लेने की भी योजना है. लेकिन जो भी नक्सली शिक्षादूतों की हत्या करते हैं उन पर यह नीति लागू नहीं होगी. उनके प्रकरण वापस नहीं होंगे. इसके बावजूद भी नक्सली बस्तर में लगातार मुखबिरी का आरोप लगाकर शिक्षादूतों की हत्या कर रहे हैं. जिससे भय का माहौल अंदरूनी इलाकों में बना हुआ है.

