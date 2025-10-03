ETV Bharat / state

बस्तर में बाढ़ से परेशान ग्रामीण अब श्रमदान कर बना रहे सड़क और पुल-पुलिया, शासन प्रशासन ने नहीं सुनी फरियाद

26 अगस्त को बस्तर में बाढ़ आई थी. इसके बाद से अब तक कई क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया को निर्माण अधूरा है.

Bastar Flood villagers rebuild roads
बस्तर में बाढ़ से परेशान ग्रामीण अब श्रमदान कर बना रहे सड़क और पुल-पुलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी भयंकर बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई. बाढ़ से जनहानि हुई. घर जमीदोंज हो गए. सड़क पुल पुलिया टूट गए, लोग बेघर हो गए. इस घटना को लगभग 40 दिन बीत चुके हैं लेकिन बाढ़ का दर्द अभी भी बस्तर में बना हुआ है. बाढ़ की वजह से टूटे पूल-पुलिया व सड़कों को सुधार करना तो छोड़िए कोई जायजा तक नहीं लिया जा रहा. अब इससे परेशान ग्रामीण खुद श्रमदान कर इसे बना रहे हैं. देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट-

26 अगस्त को बस्तर में बाढ़ आई थी, पुल-पुलिया, सड़कें नहीं बनने पर ग्रामीणों ने श्रमदान करने का बीड़ा उठाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 ग्राम पंचायत ने लिया फैसला: शासन प्रशासन से क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलियों की मररम्मत की मांग लगातार की गई. कई सरकारी और जनप्रतिनिधियों के दफ्तर के भी चक्कर काटे गए लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर 2 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा की बैठक की और ग्रामीणों ने श्रमदान करने का बीड़ा उठाया है. इस निर्माण कार्य में 2 ग्राम पंचायत सालेपाल और बारूपाटा के सैकड़ो लोग लगे हुए हैं.

Bastar Flood villagers rebuild roads
2 ग्राम पंचायत ने लिया फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों ने शासन-प्रशासन से मदद मांगी लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन पहले ग्राम सभा की बैठक दोनों ग्राम पंचायतों में की गई. अब एकजुट होकर निर्माण कार्य में लग गए हैं. बाढ़ के बाद कोई अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि निरीक्षण के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए- जनपद सदस्य अनिल मंडावी

Bastar Flood villagers rebuild roads
शासन प्रशासन ने नहीं सुनी फरियाद अब खुद बना रहे पुलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुल टूटने से एक की मौत भी हुई थी: पुल बना रहे ग्रामीणों ने कहा कि, जनपद सहित सभी जगह सड़क टूटने की जानकारी है. इस टूटे पूल में काफी लोग गिर भी गए. कुछ को चोट आई एक युवक की मौत भी हुई है. इन सब खतरों को देखते हुए हम खुद अब इसे बना रहे हैं.

Bastar Flood villagers rebuild roads
26 अगस्त को बस्तर में बाढ़ आई थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके पर ही खाना भी बना रहे लोग: ग्रामीणों की लगन और मेहनत ऐसी है कि, घर से ही रापा, तगाड़ी, गैती लेकर पहुंचे. इतना ही नहीं ट्रैक्टर से रेत-पत्थर जैसी सामग्री भी लाकर पुल बनाने का काम किया जा रहा. खाना बनाने की सामग्री भी लेकर ग्रामीण टूटे सड़क पर पहुंच गए. पास में ही खाना बनाया जा रहा है और काम में लगे लोगों को खिलाया जा रहा है.

Bastar Flood villagers rebuild roads
ग्रामीण अब श्रमदान कर बना रहे सड़क और पुल-पुलिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोग सुबह 6 बजे से काम में जुटे हुए हैं. आधा काम पूरा हो गया है. आधा बाकी है. लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि काम पूरा करके सड़क बनाकर ही वापस घर लौटेंगे- स्थानीय ग्रामीण

जनपद कार्यालय, जिला कार्यालय और विधायक के सामने भी हमने मांग की थी. भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है. इसके बावजूद किसी ने निरीक्षण नहीं किया- क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहदेव नाग

Bastar Flood villagers rebuild roads
बस्तर में बाढ़ से परेशान ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पास में ही पर्यटन स्थल हिल स्टेशन: बारूपाटा सरपंच मनीराम बेंजाम ने बताया कि बस्तर का प्रसिद्ध हिल स्टेशन मिचनार पर्यटन स्थल पास में ही है. इस रास्ते से भी कई लोग जाते थे लेकिन पुलिया टूटने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है. 1 किलोमीटर का रास्ता अब घूमकर 12 किलोमीटर हो गया है.

दूसरे पारा के लोगों को भी राशन के लिए 12 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है. अधिकारियों से मांग करने पर उन्होंने कहा कि, प्रस्ताव बनेगा भेजा जाएगा टाइम लगेगा, इसलिए फैसला लेना पड़ा- बारूपाटा सरपंच मनीराम बेंजाम

Bastar Flood villagers rebuild roads
ट्रैक्टर से रेत-पत्थर जैसी सामग्री भी लाकर पुल बनाने का काम किया जा रहा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस निर्माण कार्य में बच्चे बुजुर्ग सभी श्रम दान कर रहे हैं. साथ ही सामग्री भी खुद ही व्यवस्था कर रहे. यानी आम जनता पहले बाढ़ से परेशान हुई और अब सड़क पुल-पुलिया निर्माण जो शासन-प्रशासन का काम है वह भी खुद करना पड़ रहा है.

बस्तर में नेशनल हाइवे 30 गड्ढों में तब्दील, हर दिन यहां से गुजरती है हजारों गाड़ियां
बाढ़ से पुल बहा, समाधान नहीं मिला तो ग्रामीणों ने किया श्रमदान, बस्तर में खुद बनाई सड़क
बस्तर दशहरा: हजारों आंखों के सामने हुई बस्तर दशहरे के मुख्य आकर्षण रहे विशालकाय रथ की चोरी

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTAR FLOOD 2025COMMUNITY LABOR ROAD REPAIRFLOOD VILLAGERS REBUILD ROADS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.