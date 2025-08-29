बस्तर: प्रदेश के बस्तर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है. 26 अगस्त को आई भयंकर बाढ़ में अब मौत का मामला भी सामने आया है. दंतेवाड़ा जिले के बालूद गांव में एक महिला की मौत हो गई है. दरअसल, क्षतिग्रस्त घर गिरने से दबी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसने इलाज के दौरान डिमरापाल अस्पताल में दम तोड़ दिया है.

जान बचाने पहाड़ भी गए थे: मृतका के देवर पनस कुमार गावड़े ने बताया कि 26 अगस्त को आई भयंकर बाढ़ से बचने के लिए ग्राम बालूद के कोसापारा में रहने वाले 8 परिवार अपने घर से निकलकर पहाड़ चले गए थे. शाम 4 बजे वे पहाड़ पर चढ़ गए और अगले दिन जल स्तर कम होने पर नीचे घर की ओर लौटे.

बस्तर में बाढ़ का कहर, घर की दीवार गिरने से महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साफ-सफाई के दौरान गिरी दीवार: पूरी रात तो 8 परिवार के 15 सदस्यों ने पहाड़ पर रात काटी. इसके बाद जल स्तर कम होने पर वे घर लौटे और साफ सफाई के काम में जुट गए. इसी दौरान घर की दीवार 35 साल की कुमारी गावड़े के ऊपर गिर गई. इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई.

हमने किसी तरह उसे बाहर निकाला और कांवड़ की सहायता से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जिसके बाद उसे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल ले गए- पनस कुमार गावड़े, मृतिका का देवर

घर की दीवार गिरने से महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गंभीर हालत के चलते रेफर हुई: घायल महिला की स्थिति गंभीर होने पर डिमरापाल अस्पताल रेफर किया गया. मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में इलाज के दौरान बाढ़ पीड़िता की मौत हो गई. जिसका पोस्टमॉर्टम कर शव को अंतिम संस्कार के लिए गृह ग्राम बालूद ले जाया जा रहा है.

बाढ़ ने बस्तर के कई गांवों को प्रभावित किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाभी के 3 बच्चे हैं. 2 बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं. वहीं एक छोटा होने के कारण आंगनबाड़ी जाता है. उनके पति खेती किसानी का काम करते हैं. घर गिरने से गांव में और किसी को चोट नहीं आई. लेकिन भाभी की मौत हो गई- मृतका की नंनद प्रमिला गावड़े

बाढ़ के कारण बालूद ग्राम का 3 मोहल्ला फंसा हुआ था. रात के करीब 09 बजे 1 मोहल्ले में फंसे लोगों का रेस्क्यू ग्रामीणों के द्वारा किया गया. कुछ परिवार ऊंचे पहाड़ पर चारों तरह से बाढ़ से फंसा हुआ था जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई- गांव के युवा उमेश कुमार भास्कर

बाढ़ ने बस्तर के कई गांवों को प्रभावित किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ के बाद ग्राम के ही लोगों ने पीड़ित परिवारों की सहायता की. उनके लिए राहत सामग्रियों की व्यवस्था की लेकिन मौत ने परिवार सहित पूरे गांव को मातम में तब्दील कर दिया है.