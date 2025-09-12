बस्तर में खौफनाक हादसा, जिंदा जलकर राख हुए दो युवक
भीषण टक्कर के बाद कार और बोलेरो दोनों में ही आग लग गई.
जगदलपुर: बस्तर के नेशनल हाइवे 63 में भीषण सड़क हादसा हुआ. दो चार पहिया वाहनों में जबरदस्त टक्कर हुई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई. इस घटना में 2 लोग जिंदा जल गए. तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जिन्हें डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार बस्तर जिले में कोड़ेनार थाना क्षेत्र के किलेपाल गांव के पास गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात बोलेरो और एक कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में पलक झपकते ही आग लग गई. इस खौफनाक दुर्घटना में कार में सवार दो लोग अंदर ही फंसकर जिंदा जल गए. उनके शव पहचान में नहीं आ रहे हैं. जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रही बोलेरो और दंतेवाड़ा से आ रही कार टकरा गईं.
बताया जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर बैठा एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा. लेकिन आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर और एक अन्य युवक को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला. वे आग की लपटों में घिर गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.
बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बोलेरो और कार में सवार तीन अन्य लोग भी झुलस गए हैं. जिन्हें तत्काल बेहतर इलाज के लिए मेकॉज में भर्ती किया गया है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. यह दिल दहला देने वाला दृश्य था. जिसे देखकर हर कोई सहम गया.