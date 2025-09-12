ETV Bharat / state

बस्तर में खौफनाक हादसा, जिंदा जलकर राख हुए दो युवक

भीषण टक्कर के बाद कार और बोलेरो दोनों में ही आग लग गई.

ACCIDENT BASTAR
बस्तर एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर के नेशनल हाइवे 63 में भीषण सड़क हादसा हुआ. दो चार पहिया वाहनों में जबरदस्त टक्कर हुई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई. इस घटना में 2 लोग जिंदा जल गए. तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जिन्हें डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार बस्तर जिले में कोड़ेनार थाना क्षेत्र के किलेपाल गांव के पास गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात बोलेरो और एक कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में पलक झपकते ही आग लग गई. इस खौफनाक दुर्घटना में कार में सवार दो लोग अंदर ही फंसकर जिंदा जल गए. उनके शव पहचान में नहीं आ रहे हैं. जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रही बोलेरो और दंतेवाड़ा से आ रही कार टकरा गईं.

ACCIDENT BASTAR
टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बताया जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर बैठा एक युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा. लेकिन आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर और एक अन्य युवक को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला. वे आग की लपटों में घिर गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि ​घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बोलेरो और कार में सवार तीन अन्य लोग भी झुलस गए हैं. जिन्हें तत्काल बेहतर इलाज के लिए मेकॉज में भर्ती किया गया है. ​पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. यह दिल दहला देने वाला दृश्य था. जिसे देखकर हर कोई सहम गया.

दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक से करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक समान लूट ले गए ग्रामीण
बारनवापारा से महासमुंद पहुंचा तेंदुआ, गरियाबंद वन मंडल के दो नर हाथियों से बढ़ी दहशत
छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली मारे गए, अमित शाह ने की सराहना, कहा- 31 मार्च से पहले अंत निश्चित

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGDALPUR CAR AAGJANIBASTAR NATIONAL HIGHWAYबस्तर सड़क हादसाACCIDENT BASTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.