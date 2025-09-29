बस्तर दशहरा: विधि विधान से निभाई गई बेल न्योता पूजा विधान, अनोखे जोड़ा-बेल पेड़ की राजपरिवार ने की पूजा

बस्तर दशहरा: विधि विधान से निभाई गई बेल न्योता पूजा विधान, अनोखे जोड़ा-बेल पेड़ की राजपरिवार ने की पूजा
अनोखे पेड़ पर जोड़े में बेल फल लगता है. इसे कपड़ा बांधा गया.
Published : September 29, 2025 at 8:45 PM IST
बस्तर: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जारी है और इसमें कई रस्मों को अलग-अलग दिन निभाया जा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को एक और अहम रस्म विधि विधान से निभाई गई. गुरुवार की दोपहर जगदलपुर शहर से लगे सरगीपाल गांव में बेल न्योता विधान संपन्न हुआ. यह रस्म उस दुर्लभ बेलवृक्ष से जुड़ी है, जिसमें एक साथ दो फल गुच्छे के रूप में लगते हैं.
पवित्र माना जाता है वृक्ष: स्थानीय लोग मानते हैं कि जोड़े में लगे फल का वृक्ष बहुत ही विरल और पवित्र होता है. रस्म के दौरान बेलवृक्ष और जोड़ी बेल फल की विशेष पूजा-अर्चना की गई. दिलचस्प बात यह है कि इसी स्थान पर मौजूद अन्य बेल वृक्षों में सामान्य रूप से केवल एक ही फल लगता है, जबकि यह अनोखा वृक्ष हर बार आस्था का केंद्र बनता है.
जोड़ा बेल को चिन्हांकित करते हैं, और उस पर धार्मिक कपड़ा बांधते हैं. इसे शिव शक्ति की आराधना माना जाता है. गांव के लोग जैसे बेटी को विदा करते हैं उसी तरह इस रस्म को निभाया जाता है- कमलचंद भंजदेव, राज परिवार सदस्य
यह है कहानी: बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि बेलन्योता विधान वास्तव में विवाहोत्सव की परंपरा से जुड़ा है. लोककथा के मुताबिक चालुक्य वंश के राजा सरगीपाल शिकार के दौरान इस स्थान पर पहुंचे थे. वहां उन्होंने बेलवृक्ष के नीचे खड़ी 2 सुंदर कन्याओं को देखा और विवाह की इच्छा जताई. कन्याओं ने उनसे बारात लेकर आने को कहा. अगले दिन जब राजा बारात लेकर पहुंचे तो कन्याओं ने स्वयं को देवी माणिकेश्वरी और दंतेश्वरी बताया और कहा कि उन्होंने हंसी-ठिठोली में यह बात कही थी. इससे राजा शर्मिंदा हुए और क्षमा मांगते हुए देवी को दशहरा पर्व में शामिल होने का न्योता दिया. तभी से बेलन्योता विधान बस्तर दशहरे का अभिन्न हिस्सा बन गया है.