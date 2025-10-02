ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा: मावली परघाव की रस्म संपन्न, मां की डोली का हुआ भव्य स्वागत

600 सालों से ज्यादा पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटी.

Bastar Dussehra
मावली परघाव की रस्म संपन्न (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की पूरे छत्तीसगढ़ में धूम है. बस्तर दशहरा की रस्म मावली परघाव रस्म बुधवार की रात को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ निभाई गई. यह रस्म को देवियों के मिलन के रूप में जाना जाता है. रस्म को जगदलपुर के दन्तेश्वरी मंदिर प्रांगण और कुटरूबाड़ा के समीप पारंपरिक रीति-रिवाजों से निभाया गया.

मावली परघाव की रस्म संपन्न: करीब 600 साल पुरानी इस ऐतिहासिक परम्परा को देखने के लिए हर साल की तरह इस साल लाखों लोगों की भीड़ जुटती है. इस साल भी बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब मावली परघाव रस्म का गवाह बना. लोग इस रस्म के दौरान आंगादेव पुलिस के लगाए सुरक्षा बेरिगट्स को पार कर पूजा स्थल तक पहुंचे. वहीं, असंख्य देवी देवताओं की मौजूदगी इस रस्स के दौरान रही. कुटरूबाड़ा में भक्तों ने जमकर आतिशबाजी और फूलों की बारिश की जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया.

मावली परघाव की रस्म संपन्न (ETV Bharat)

बस्तर राजपरिवार के सदस्य ने निभाई रस्म: बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि ''यूं तो दंतेश्वरी देवी के अनेकों घर हैं. लेकिन दंतेश्वरी देवी का सबसे मुख्य घर दंतेवाड़ा है. इस कारण परंपरा अनुसार नवरात्रि के पंचमी के दिन दंतेश्वरी देवी को बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए राजपरिवार के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है. मंदिर से दंतेश्वरी देवी की डोली और मावली देवी के क्षत्र को बाहर निकला जाता है. जिसके बाद अष्टमी के दिन दंतेवाड़ा जिले से डोली को जगदलपुर लाने की जिम्मेदारी जिया बाबा को दी जाती है. देर रात डोली जिया डेरा पहुंचती है. अगले दिन नवमी की शाम कुटरूबाड़ा में राजपरिवार सदस्य डोली का स्वागत करने पहुंचते हैं. इसके बाद कुटरुबाड़ा में जियाबाबा डोली और क्षत्र को राजपरिवार को सौंपते हैं. जिसे लेकर राजपरिवार सदस्य दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचाते हैं. और उसकी पूजा अर्चना की जाती है. जिसके बाद देवी भीतर रैनी रस्म और बाहर रैनी रस्म, नया खानी में शामिल होती हैं. इसके बाद सभी देवी देवताओं को विदाई देने के बाद इस साल 7 अक्टूबर को नम आंखों से देवी को विदाई दी जाएगी. जो काफी भावुक पल होगा. इस पल में सभी बस्तरवासी और पर्यटक भी शामिल होते हैं''.

फूल का साफा पहनकर पहुंचे कमलचंद भंजदेव: बस्तर राजपरिवार सदस्य ने बताया कि ''अलग अलग गांव से अलग अलग माली फूलों को लेकर आते हैं. जिससे फूलों का साफा बनाया जाता है और रस्म को पूरा करने वाले को इसे पहनाया जाता है. जिसके बाद राजा को रथ को बिठाते हैं. मावली परघाव में यह साफा और यह पहनावा इसलिए किया जाता है. क्योंकि काटाबंध नामक यह जंगली फूल केवल 2-4 दिनों के लिए ही जंगल में निकलता है. जिसे माली विभिन्न गांवों के विभिन्न जंगलों से खोजकर लाते हैं. जिसका ताज बनाकर राजा को पहनाया जाता है. यह साफा सभी पूर्वज महाराजाओं ने पहना है. जिसका अर्थ यह है कि दंतेश्वरी देवी से बड़ा कोई नहीं है. यह काफी दुर्लभ प्रजाति का फूल है जो आसानी से नहीं मिलता. सोना चांदी आसानी से मिल जाता है. लेकिन यह फूल केवल मावली परघाव के दिन के आसपास ही मिलता है''.

बस्तर दशहरा: विधि विधान से निभाई गई बेल न्योता पूजा विधान, अनोखे जोड़ा-बेल पेड़ की राजपरिवार ने की पूजा

बस्तर दशहरा : मां दंतेश्वरी डोली में हुईं विदा, बौद्ध राज देव के पास नगर का जिम्मा

बस्तर दशहरा में निभाई गई निशा जात्रा की रस्म, काला जादू पूजा नाम से है प्रसिद्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

KAMALCHAND BHANJDEOMAAVALI PARGHAV RITUALSBASTAR ROYAL FAMILYVIJAYADASHAMI MUHURAT 2025BASTAR DUSSEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.