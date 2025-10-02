ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा: मावली परघाव की रस्म संपन्न, मां की डोली का हुआ भव्य स्वागत

बस्तर राजपरिवार के सदस्य ने निभाई रस्म: बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि ''यूं तो दंतेश्वरी देवी के अनेकों घर हैं. लेकिन दंतेश्वरी देवी का सबसे मुख्य घर दंतेवाड़ा है. इस कारण परंपरा अनुसार नवरात्रि के पंचमी के दिन दंतेश्वरी देवी को बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए राजपरिवार के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है. मंदिर से दंतेश्वरी देवी की डोली और मावली देवी के क्षत्र को बाहर निकला जाता है. जिसके बाद अष्टमी के दिन दंतेवाड़ा जिले से डोली को जगदलपुर लाने की जिम्मेदारी जिया बाबा को दी जाती है. देर रात डोली जिया डेरा पहुंचती है. अगले दिन नवमी की शाम कुटरूबाड़ा में राजपरिवार सदस्य डोली का स्वागत करने पहुंचते हैं. इसके बाद कुटरुबाड़ा में जियाबाबा डोली और क्षत्र को राजपरिवार को सौंपते हैं. जिसे लेकर राजपरिवार सदस्य दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचाते हैं. और उसकी पूजा अर्चना की जाती है. जिसके बाद देवी भीतर रैनी रस्म और बाहर रैनी रस्म, नया खानी में शामिल होती हैं. इसके बाद सभी देवी देवताओं को विदाई देने के बाद इस साल 7 अक्टूबर को नम आंखों से देवी को विदाई दी जाएगी. जो काफी भावुक पल होगा. इस पल में सभी बस्तरवासी और पर्यटक भी शामिल होते हैं''.



फूल का साफा पहनकर पहुंचे कमलचंद भंजदेव: बस्तर राजपरिवार सदस्य ने बताया कि ''अलग अलग गांव से अलग अलग माली फूलों को लेकर आते हैं. जिससे फूलों का साफा बनाया जाता है और रस्म को पूरा करने वाले को इसे पहनाया जाता है. जिसके बाद राजा को रथ को बिठाते हैं. मावली परघाव में यह साफा और यह पहनावा इसलिए किया जाता है. क्योंकि काटाबंध नामक यह जंगली फूल केवल 2-4 दिनों के लिए ही जंगल में निकलता है. जिसे माली विभिन्न गांवों के विभिन्न जंगलों से खोजकर लाते हैं. जिसका ताज बनाकर राजा को पहनाया जाता है. यह साफा सभी पूर्वज महाराजाओं ने पहना है. जिसका अर्थ यह है कि दंतेश्वरी देवी से बड़ा कोई नहीं है. यह काफी दुर्लभ प्रजाति का फूल है जो आसानी से नहीं मिलता. सोना चांदी आसानी से मिल जाता है. लेकिन यह फूल केवल मावली परघाव के दिन के आसपास ही मिलता है''.

