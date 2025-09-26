ETV Bharat / state

गड्ढे में उपवास तपस्या करने वाला जोगी परिवार जाति से पीड़ित, कई छात्रों ने छोड़ी पढ़ाई, केंद्र सरकार को लिखा पत्र

हल्बा जाति के लोगों को कहना है कि वे कई बार राजपरिवार से जोगी बिठाई रस्म नहीं निभाने को लेकर कह चुके हैं.

BASTAR DUSSEHRA
हल्बा जाति के लोगों का दर्द (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 2:51 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 2:59 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में 14 से ज्यादा रस्में निभाई जाती है. इन रस्मों में एक रस्म है "जोगी बिठाई". इस रस्म में हल्बा जाति का युवा 9 दिनों तक तपस्या करता है. निर्विघ्न रूप से बस्तर दशहरा पर्व सम्पन्न कराने के लिए हल्बा जाति के युवा को जोगी बनाकर 4 फीट गड्ढे में बैठाया जाता है.जहां उसे कठिन तप करना पड़ता है.

जोगी के इस कठिन तप से बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाती है लेकिन इस तपस्या की वजह से पड़ा जोगी नाम समुदाय के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आया है. जोगी नाम का दुष्परिणाम ऐसा आया कि समुदाय के सैकड़ों लोगों को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी.

हल्बा जाति के लोगों का दर्द (ETV Bharat Chhattisgarh)

रियासतकाल से हल्बा जाति का युवा निभा रहा जोगी बिठाई रस्म: रियासतकाल में जोगी की रस्म अदायगी की जिम्मेदारी हल्बा जाति के लोगों को दी गई थी. जिम्मेदारी निभाते निभाते उनके नाम के आगे जोगी सरकारी दस्तावेजों में लिखे गए. अब जोगी न सिर्फ सरनेम बना बल्कि परिवार के लिए दस्तावेजों में जाति भी बन गया है. जिससे जोगी परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ितों ने न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है.

जोगी पद जाति हल्बा: हल्बा समुदाय के फूलसिंह नाग बताते है कि उनका सरनेम जोगी नहीं बल्कि नाग है. जाति हल्बा है. जोगी सिर्फ एक पद है. सन 1414 ई. से आमाबाल के उनके पूर्वज जोगी पद को निभा रहे हैं. शासन का भी कहना है कि जोगी जाति नहीं केवल पद है. लेकिन सरकारी दस्तावेजों जैसे वंशावली में जाति के स्थान में जोगी लिखा गया है. जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है.

Bastar Dussehra
1995 से हल्बा जाति के लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए कर रहे हैं मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

फूलसिंह नाग आगे बताते हैं साल 1995 में राजपरिवार सदस्य भरतचंद्र भंजदेव ने बस्तर कलेक्टर को पत्र लिखकर जाति में जोगी की जगह हल्बा करने के लिए लिखा था. लेकिन ये हो नहीं पाया. उसके बाद से लगातार हल्बा जाति के लोग कभी छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार, सांसद, मंत्री, विधायक के सामने हल्बा जाति होने के दस्तावेज पेश करते आए हैं. लेकिन कुछ नहीं हुआ. फूलसिंह कहते हैं कि राजपरिवार राजगुरु द्वारा दस्तावेज में लिखी गई जानकारी को देखने की बात जरूर कहता है लेकिन आज तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.

हल्बा जाति का सर्टिफिकेट नहीं होने से ना पढ़ाई हो रही ना नौकरी मिल रही: फूलसिंह नाग कहते हैं कि उनकी जाति में जोगी लिखने से हल्बा जाति के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इनके परिवार के बच्चे गांव के स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12 वीं तक ही पढ़ाई कर पाते हैं. इसके आगे जाति का लाभ नहीं मिलने और आर्थिक परेशानी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते. मजबूरी में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है.

हल्बा जाति के 500 लोग है. लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं है. क्योंकि सदस्यों के पास वैध जाति प्रमाण पत्र नहीं है- फूलसिंह नाग, हल्बा समुदाय

जोगी बिठाई रस्म नहीं करने का दे चुके हैं प्रस्ताव: फूलसिंह कहते है कि इन सब कारणों से परेशान होकर बीते सालों में जोगी बिठाई की रस्म को अदा नहीं करने की बात भी उन्होंने कही थी. लेकिन राजपरिवार और प्रशासन के द्वारा कहा गया कि यह रस्म आपके अलावा कोई दूसरा नहीं निभा सकता है.

जोगी बनने वाले युवकों की हो रही मौत: फूलसिंह ने ये भी बताया कि रियासतकाल के समय से एक एक सदस्य करीब 12 साल जोगी बनकर तपस्या करते थे. एक युवक के 12 बार जोगी बनने का नियम है. लेकिन वर्तमान में केवल 4-5 सालों के बाद सदस्यों की मौत हो रही है. उनके छोटे भाई कामदेव की भी मौत हुई है. जोगी बनकर बैठने वाले युवकों की कम उम्र में ही मौत हो रही है. उनके सामने ही कपिलनाथ, सहदेव, मुंजी, हाड़ी, कामदेव जैसे करीब 08 लोगों की मौत कम उम्र में हुई है.

Bastar Dussehra
9 दिन तक जोगी बनकर तपस्या करता है हल्बा जाति का युवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकारी नौकरी का नहीं भर पा रहे फॉर्म: हल्बा जाति के युवा पीताम्बर नाग ने बताया कि उन्होंने 11वीं क्लास तक अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की सहायता से पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई. जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी. कॉलेज की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने पर जाति के बगैर एडमिशन नहीं दिया गया. पीतांबर कहते हैं कि बीते समय में आमाबाल में जब पीएम मोदी आए थे तो हल्बा लोगों ने जाति प्रमाण पत्र की अपनी समस्या बताई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

मजदूरी करने की मजबूरी: पीतांबर कहते हैं कि वे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं लेकिन जाति की मांग होने पर नौकरी भी नहीं लग रही है. जिसके कारण मजदूरी करके जीवन यापन किया जा रहा है. वह काम के लिए कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु जाते हैं. पीतांबर ने मुरिया दरबार में भी अपनी बातें रखने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है.

वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास रथ ने बताया कि जोगी रस्म की अदायगी करने वाले परिवार की जाति हल्बा है. यह बस्तर दशहरे पर रिसर्च किये और लेख लिखे साहित्यकारों ने भी जिक्र किया है. हल्बा जाति को बस्तर में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है. 1995 से मांग करने के बावजूद हल्बा जाति में दस्तावेज नहीं बनाना एक अजब विडंबना है. जो परिवार दशहरा पर्व के लिए गड्ढे में उपवास के साथ तपस्या करता है. उनका जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन रहा है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

विधायक का आश्वासन: जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने हल्बा जाति के लोगों की परेशानी पर कहा "यह विषय उन तक आया है. निश्चितरूप से इसे सीएम छत्तीसगढ़ तक पहुंचाया जाएगा. और इस पर आवश्यक कार्य किया जायेगा."

कोरबा में रामभद्राचार्य, कहा- देर लगेगी लेकिन भारत जरूर बनेगा हिंदू राष्ट्र, चित्रकूट में रामनवमी को वैदिक गुरुकुल का उद्घाटन
कीलों पर लेटकर माता की अनोखी भक्ति , भक्त ने शरीर में स्थापित की अखंड ज्योति
नवरात्रि 2025: अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर रायपुर के माना में दुर्गा पंडाल, 40 लाख का है पूजा का बजट
Last Updated : September 26, 2025 at 2:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बस्तर दशहराजोगी बिठाईJOGI BITHAI BASTAR DUSSEHRAHALBA CASTEBASTAR DUSSEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.