ETV Bharat / state

डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरा का समापन, श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम

बस्तर दशहरा का 75 दिन बाद समापन हुआ. डोली विदाई रस्म के साथ माता दंतेश्वरी को नम आंखों से विदा किया गया.

BASTAR DUSSEHRA CONCLUDES
बस्तर दशहरा का समापन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे का समापन हो गया. इस दशहरा की खास बात ये है कि इसमें ना भगवान राम का जिक्र है और ना ही रावण का. सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 14 से अधिक रोचक अनोखी रस्में निभाई जाती है. इन्ही रस्मों में एक डोली विदाई रस्म है. इसी रस्म के साथ आस्था का पर्व बस्तर दशहरा समाप्त हो जाता है. यह रस्म आज विधि विधान से जगदलपुर में निभाई गई.

राज परिवार के सदस्य ने कंधे पर उठाई डोली : इस रस्म में बस्तर राजपरिवार सदस्य देवी के डोली का दंतेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपने कंधे में उठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर नंगे पांव पैदल जिया डेरा तक पहुंचाते हैं. इस रस्म को देखने और डोली को विदाई देने के लिए जगदलपुर शहर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. श्रद्धालुओं ने दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा मंदिर तक दर्जनों जगह स्वागत किया. रास्ते पर फूल बिछाए गए. फूल माला देवी को पहनाया गया.

Bastar Dussehra concludes
राजपरिवार के सदस्य ने माता की डोली को दी विदाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bastar Dussehra concludes
जिया डेरा तक लाई गई माता की डोली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुंडाबाजा ने माहौल किया भक्तिमय : लोक नृत्य और मुंडाबाजा के गीत से जगदलपुर गूंज उठा. रास्ते भर गाजे-बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप बजती रही. शहर में निकाली गई विशाल कलश यात्रा ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. डोली की विदाई से पहले बंदूक से सलामी भी दी गई. यह परम्परा 602 सालों से यूं ही अनवरत चली आ रही है. इस दशहरे पर्व को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं.

बस्तर दशहरा का समापन (Etv Bharat)

राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि पंचमी के दिन दंतेवाड़ा जाकर देवी को दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था. जिसके बाद अष्टमी के दिन देवी जगदलपुर पहुंची थी. इसके बाद मावली परघाव रस्म में भव्य स्वागत किया गया था.

अब दशहरा समाप्ति के बाद जैसे एक बेटी को विदाई दी जाती है. वैसे ही बस्तरवासी डोली की विदाई दे रहे हैं. यह काफी भावुक पल है. सभी ने नम आंखों से विदाई दी है. इसी रस्म के साथ बस्तर दशहरे का समापन होता है - कमलचंद भंजदेव, सदस्य बस्तर राजपरिवार

Bastar Dussehra concludes
ढोल बाजे के साथ माता को दी गई विदाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नम आंखों से डोली को किया गया विदा : दशहरा समिति के सदस्य अर्जुन पांडेय ने बताया कि देवी की विदाई है. यह कोई साधारण बात नहीं है. सभी की आंखें नम हैं. सभी भावुक हैं. देवी के आशीर्वाद से बस्तर दशहरे का माहौल बहुत शानदार था. सबको मनोकामना पूर्ण करके आज देवी वापस जा रही है. वहीं श्रद्धालु पूजा सिंह ने कहा कि पूरे दशहरे पर्व में काफी भीड़ होती है. विदाई के इस रस्म में दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक कलश सिर में रखकर सामने चलते आए. इस दौरान सभी उत्साह मनाते हैं. लेकिन मन दुखी रहता है कि देवी की विदाई हो रही है. जैसे घर से एक बेटी को विदाई दी जाती है वैसे ही सबको महसूस होता है.


आज बस्तर दशहरा से वापस दंतेवाड़ा लौटेंगी दंतेश्वरी माई, माता के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी

बस्तर दशहरा 2025: निभाई गई कुटुंब जात्रा की रस्म, देवी देवताओं को दी गई विदाई

बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा का हुआ समापन, माड़िया जनजाति के लोग चोरी करते हैं रथ

For All Latest Updates

TAGGED:

DOLI FAREWELL RITUALMAA DANTESWARIबस्तर दशहराडोली विदाई रस्मBASTAR DUSSEHRA CONCLUDES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.