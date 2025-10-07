डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरा का समापन, श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम
बस्तर दशहरा का 75 दिन बाद समापन हुआ. डोली विदाई रस्म के साथ माता दंतेश्वरी को नम आंखों से विदा किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 6:12 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे का समापन हो गया. इस दशहरा की खास बात ये है कि इसमें ना भगवान राम का जिक्र है और ना ही रावण का. सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 14 से अधिक रोचक अनोखी रस्में निभाई जाती है. इन्ही रस्मों में एक डोली विदाई रस्म है. इसी रस्म के साथ आस्था का पर्व बस्तर दशहरा समाप्त हो जाता है. यह रस्म आज विधि विधान से जगदलपुर में निभाई गई.
राज परिवार के सदस्य ने कंधे पर उठाई डोली : इस रस्म में बस्तर राजपरिवार सदस्य देवी के डोली का दंतेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपने कंधे में उठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर नंगे पांव पैदल जिया डेरा तक पहुंचाते हैं. इस रस्म को देखने और डोली को विदाई देने के लिए जगदलपुर शहर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. श्रद्धालुओं ने दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा मंदिर तक दर्जनों जगह स्वागत किया. रास्ते पर फूल बिछाए गए. फूल माला देवी को पहनाया गया.
मुंडाबाजा ने माहौल किया भक्तिमय : लोक नृत्य और मुंडाबाजा के गीत से जगदलपुर गूंज उठा. रास्ते भर गाजे-बाजे और ढोल नगाड़ों की थाप बजती रही. शहर में निकाली गई विशाल कलश यात्रा ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. डोली की विदाई से पहले बंदूक से सलामी भी दी गई. यह परम्परा 602 सालों से यूं ही अनवरत चली आ रही है. इस दशहरे पर्व को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं.
राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि पंचमी के दिन दंतेवाड़ा जाकर देवी को दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था. जिसके बाद अष्टमी के दिन देवी जगदलपुर पहुंची थी. इसके बाद मावली परघाव रस्म में भव्य स्वागत किया गया था.
अब दशहरा समाप्ति के बाद जैसे एक बेटी को विदाई दी जाती है. वैसे ही बस्तरवासी डोली की विदाई दे रहे हैं. यह काफी भावुक पल है. सभी ने नम आंखों से विदाई दी है. इसी रस्म के साथ बस्तर दशहरे का समापन होता है - कमलचंद भंजदेव, सदस्य बस्तर राजपरिवार
नम आंखों से डोली को किया गया विदा : दशहरा समिति के सदस्य अर्जुन पांडेय ने बताया कि देवी की विदाई है. यह कोई साधारण बात नहीं है. सभी की आंखें नम हैं. सभी भावुक हैं. देवी के आशीर्वाद से बस्तर दशहरे का माहौल बहुत शानदार था. सबको मनोकामना पूर्ण करके आज देवी वापस जा रही है. वहीं श्रद्धालु पूजा सिंह ने कहा कि पूरे दशहरे पर्व में काफी भीड़ होती है. विदाई के इस रस्म में दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक कलश सिर में रखकर सामने चलते आए. इस दौरान सभी उत्साह मनाते हैं. लेकिन मन दुखी रहता है कि देवी की विदाई हो रही है. जैसे घर से एक बेटी को विदाई दी जाती है वैसे ही सबको महसूस होता है.
आज बस्तर दशहरा से वापस दंतेवाड़ा लौटेंगी दंतेश्वरी माई, माता के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी
बस्तर दशहरा 2025: निभाई गई कुटुंब जात्रा की रस्म, देवी देवताओं को दी गई विदाई
बस्तर दशहरा में निभाई गई बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा का हुआ समापन, माड़िया जनजाति के लोग चोरी करते हैं रथ