ETV Bharat / state

डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरा का समापन, श्रद्धालुओं की आंखें हुईं नम

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे का समापन हो गया. इस दशहरा की खास बात ये है कि इसमें ना भगवान राम का जिक्र है और ना ही रावण का. सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 14 से अधिक रोचक अनोखी रस्में निभाई जाती है. इन्ही रस्मों में एक डोली विदाई रस्म है. इसी रस्म के साथ आस्था का पर्व बस्तर दशहरा समाप्त हो जाता है. यह रस्म आज विधि विधान से जगदलपुर में निभाई गई.

राज परिवार के सदस्य ने कंधे पर उठाई डोली : इस रस्म में बस्तर राजपरिवार सदस्य देवी के डोली का दंतेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपने कंधे में उठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर नंगे पांव पैदल जिया डेरा तक पहुंचाते हैं. इस रस्म को देखने और डोली को विदाई देने के लिए जगदलपुर शहर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. श्रद्धालुओं ने दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा मंदिर तक दर्जनों जगह स्वागत किया. रास्ते पर फूल बिछाए गए. फूल माला देवी को पहनाया गया.

राजपरिवार के सदस्य ने माता की डोली को दी विदाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)