ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा: 600 साल पुरानी रथ चलने की परंपरा में देरी, रथ खींचने से माड़िया जनजाति ने क्यों किया मना

कमलचंद भंजदेव को रथ में चढ़ाने के मांग लेकर संभागभर के ग्राम पटेल समाज ने धरना दिया.

BASTAR DUSSEHRA
600 साल पुरानी परंपरा में देरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 10:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में 600 सालों से चली आ रही परंपरा इस बार 4 घंटे की देरी से हुई. दरअसल, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में 14 से अधिक रस्में निभाई जाती हैं. बस्तर दशहरे में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है बल्कि मानव निर्मित विशालकाय रथ में बस्तर की आराध्यदेवी दंतेश्वरी के क्षत्र को रथारूढ़ करके शहर में घुमाया जाता है. बस्तर दशहरे में स्थानीय जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जिन्हें दशहरे के दौरान अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है.

600 साल पुरानी परंपरा में देरी: बस्तर दशहरे में 24 सितंबर की शाम फूल रथ परिक्रमा की रस्म निभाई गई. हालांकि 600 साल पुरानी परंपरा में इस साल पहली बार रथ चलने में करीब 4 घंटे की देरी हुई. इसके पीछे का कारण पटेल संघ और माड़िया जनजातियों का विरोध रहा.

माड़िया जनजाति ने क्यों किया मना (ETV Bharat)

जो परंपरा है उसका पालन किया जाना चाहिए. अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे: पारस ठाकुर, स्थानीय नागरिक

क्या रही वजह: दरअसल, 1966 तक बस्तर के अंतिम महाराजा रहे प्रवीरचंद्र भंजदेव और महारानी बस्तर की आराध्यदेवी दंतेश्वरी की क्षत्र को लेकर रथारूढ़ होते थे. जिसके बाद उन्हें शहर में भ्रमण कराया जाता था. उनकी हत्या के बाद राजशाही से लोकतांत्रिक देश होने के कारण यह परंपरा रुक गई. हर दशहरा पर्व में केवल देवी की क्षत्र चढ़ाकर दशहरा मनाया जाने लगा. इस वर्ष राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव का विवाह होने के बाद ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें देवी के क्षत्र के साथ रथ में बिठाया जाए जैसे रियासतकाल के दशहरे पर्व में होता था. लेकिन राजशाही समाप्त होने के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ. क्योंकि शासन प्रशासन पूरे दशहरे पर्व की जिम्मेदारी और खर्चा उठाता है.

हम केवल कमलचंद भंजदेव उनकी पत्नी को रथ में चढ़ाने की मांग को लेकर बस्तर पहुंचे हैं. इस मांग को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी: रतिराम कश्यप, पटेल संघ के सदस्य

रथ में चढ़ाने की मांग पटेल समाज ने की: कमलचंद भंजदेव की रथ में चढ़ाने के की मांग को लेकर संभाग भर के ग्राम पटेल एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया. वहीं, रथ खींचने वाले माड़िया जनजाति के लोग भी कमलचंद भंजदेव को रथ में बिठाने की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं होने उन लोगों ने रथ खींचने से मना कर दिया. जिसके बाद करीब 4 घण्टे तक रथ के पहिये थमे रहे. इस बीच राजपरिवार सदस्य, ग्रामीण और जिला प्रशासन के बीच लंबी बातचीत हुई. अंत मे कमलचंद भंजदेव के समझाने के बाद ग्रामीण रथ खींचने के लिये राजी हुए और 4 घंटे बाद फूलरथ की पहली परिक्रमा सम्पन्न कराई गई.

पटेल संघ की मांग को शासन स्तर पर भेजा गया है. जैसे उचित निर्णय आएगा उसी आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी: राहुल गुप्ता, जगदलपुर, तहसीलदार


नाराज लोगों को समझाया गया: स्थानीय नागरिक पारस ठाकुर ने बताया कि रियासतकालीन परंपरा है कि फूल रथ में राजा और रानी को चढ़ाया जाए. लेकिन इसमें रोक लगा दी गई है. जिसे बस्तर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. महाराजा प्रवीर चंद्र की हत्या के बाद इस प्रथा पर शासन ने रोक लगा दी है. दशहरा पर्व में कई रस्में बाकी है. अन्य देवी देवता व जनता जगदलपुर शहर पहुंचेगी. जिसके बाद उनकी मांग विकराल रूप भी ले सकती है.

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा, काछनगादी रस्म पूरी, देवी ने दी राजा को पर्व मनाने की अनुमति
वर्ल्ड फेमस बस्तर दशहरा में तीसरी रस्म संपन्न, बारसी उतारनी के साथ रथ निर्माण शुरू
बस्तर दशहरा की पहली रस्म पूरी, पाठ जात्रा में रथ के लिए हुई लकड़ी की पूजा

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGDALPUR FOOL RATH600 YEAR OLD CHARIOT TRADITIONKAMALCHAND BHANJDEOBASTAR DUSSEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.