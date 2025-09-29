ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा : राजकुमारी चमेली बाबी से जुड़ी निभाई गई रस्म, पेगड़ समाज के वंशज निभाते हैं परंपरा

बस्तर दशहरा में राजकुमारी चमेली बाबी से जुड़ी रस्म निभाई गई.इस रस्म के बिना दशहरा उत्सव अधूरा माना जाता है.

Bastar Dussehra 2025
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 4:48 PM IST

बस्तर : छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाला दशहरा विश्व प्रसिद्ध हैं. इस दशहरा पर्व में सैकड़ों वर्ष पुरानी परम्पराओं का निर्वहन किया जाता है. यही वजह है कि इसे देखने के लिए भारत देश ही नहीं बल्कि विदशों से भी पर्यटक बस्तर आते हैं. बस्तर दशहरा से जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी भी है. जो यहां की राजकुमारी की शौर्य गाथा पर आधारित है. इस गाथा में राजकुमारी चमेली बाबी ने खुद को समर्पित ना करते हुए युद्ध की चुनौती स्वीकार की और युद्ध हारने के बाद ऐसा कदम उठाया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शौर्यता का उदाहरण बन गया .

क्या है चमेली बाबी से जुड़ा इतिहास : बस्तर के इतिहास की जानकारी रखने वाले अविनाश प्रसाद की माने तो यह कहानी वारंगल के राजा अन्नमदेव और चित्रकोट के राजा हरिश्चन्द्र की चौथी संतान राजकुमारी चमेली बाबी से जुड़ी है. राजकुमारी चमेली बेहद सुंदर थी. साथ ही तलवारबाजी और पढ़ाई में भी रानी पूरी तरह से निपुण थी. पिता हरिश्चंद्र के साथ रणभूमि में भी युद्ध के दौरान अपने साहस और बहादुरी का परिचय देती थी.

Bastar Dussehra 2025
चमेली बॉबी के सामने राजा का प्रस्ताव : वारंगल के राजा अन्नमदेव को जब ये पता चला कि राजा हरिश्चंद्र की बेटी खूबसूरत और बहादुर है तो अन्नमदेव ने राजकुमारी चमेली बाबी से विवाह की इच्छा जताई. ऐसा ना करने पर राज्य पर आक्रमण करने की चेतावनी दी. जब ये बात चमेली बाबी को पता लगी. तब राजकुमारी चमेली ने शादी ने इनकार कर दिया. जिसके बाद अन्नमदेव ने हरिश्चंद्र के राज्य में आक्रमण किया. आक्रमण के दौरान राजा हरिश्चंद्र की मौत हो गई. मौत की जानकारी लगने के बाद राजकुमारी चमेली देवी ने अपने राजमहल में लकड़ियों से एक चिता सजाई और उसमें जौहर कर लिया.

चमेली बाबी की याद में रस्म : हर साल बस्तर दशहरा में नागवंशी नरेश हरीशचंद्र देव की पुत्री चमेली बाबी के नाम से दशहरे के मौके पर ज्योति कलश स्थापित की जाती है. साथ ही ज्योति कलश में रथारूढ़ दंतेश्वरी के क्षेत्र का फूल अर्पित किया जाता है. इस परंपरा को एरंडवाल गांव के पैगड परिवार के लोग वर्षों से निभाते आ रहे हैं.

Bastar Dussehra 2025
Bastar Dussehra 2025
इसके बाद कालांतर में जब राजा रथ में रथारूढ़ होते थे. उस समय से चमेली बाबी के नाम से मावली मंदिर परिसर में एक कलश स्थापित किया जाता था. साथ ही चित्रकोट में इंद्रावती नदी के किनारे चमेली बाबी के नाम पर उसका स्मारक बनवाया. बस्तर दशहरे पर्व के दौरान चमेली के नाम पर राजा रथ से फूल फेंका करते थे. फिर उस फूल को चमेली बाबी के कलश में अर्पित किया जाता था- अविनाश प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार

Bastar Dussehra 2025
इंद्रावती नदी में फूल होते हैं प्रवाहित : नवमी तिथि के दिन सभी फूल को इंद्रावती नदी में प्रवाहित किया जाता था. ऐसा माना जाता था कि नदी में फूल बहकर चित्रकोट पहुंच जाता है. जब यह फूल कब्र के पास से गुजरता है तो चमेली इसे ग्रहण कर लेती हैं. दशहरा पर्व में फूल रथ परिक्रमा होती है. फूल रथ से एक फूल का गुच्छा नीचे फेंका जाता है. जिसे तत्कालीन राजा के घुड़सवार और पेगड़ समाज के वंशज अपने पगड़ी में समेट कर कलश में अर्पित करते थे.

Bastar Dussehra 2025
वर्तमान में इस परंपरा को लोहंडीगुड़ा के एरंडवाल गांव के गंगाराम पेगड़ निभाते आ रहे हैं. फूल को रथ से लाल कपड़े में लेकर ज्योति कलश में अर्पित करते हैं. जिसके बाद नवमीं में इंद्रावती नदी में ले जाकर प्रवाहित करते हैं. जिसके बाद यह फूल बहते-बहते चमेली बाबी के समाधि तक पहुंचता है. फिर समाधि को स्पर्श करके नीचे जलप्रपात में गिर जाता है. ये सिलसिला 600 सालों से यूं ही अनवरत चला आ रहा है -गंगाराम पेगड़, रस्म निभाने वाले


गंगाराम पेगड़ ने बताया कि आज भी मुंडा जाति के लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं. उसके बाद लाल कपड़ा लेकर रथ के नीचे खड़े रहते हैं. जब रथ से फूल का गुच्छा फेंका जाता है. उसे समेटकर वे कलश में अर्पित कर देते हैं. और उसे नमन करते हैं. अंत मे फूल को इंद्रावती नदी में प्रवाहित किया जाता है.

