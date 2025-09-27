बस्तर दशहरा 2025: सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सैकड़ों जवान, चप्पे चप्पे की निगरानी
सुरक्षा के मद्देनजर पूरे बस्तर में सुरक्षा चाक चौबंद है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2025 at 1:29 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 1:36 PM IST
जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. बस्तर दशहरा देखने और त्योहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोगों का आना जारी है. बस्तर दशहरा में निभाई जाने वाली रस्में लोगों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है. विशाल रथ को परिक्रमा करते हुए देखना भी अपने आप में अलग अनुभूति भक्तों को कराता है. हजारों लोग रथ परिक्रमा देखते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे पूरा छत्तीसगढ़ ही बस्तर में उमड़ पड़ा हो.
बस्तर दशहरा की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर नजर: बस्तर दशहरा की सुरक्षा में इस बार भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. जवान दिन रात सुरक्षा में डटे हैं. सिरहासार चौक से लेकर परिक्रमा मार्ग में और दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष तकरीबन 500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है. मावली परघाव रस्म, भीतर और बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा के दौरान लोगों की भीड़ बढ़ जाती है. इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग से व्यस्था की गई है.
सुरक्षा की दृष्टि से रात्रिकालीन गश्त और चेकिंग में पुलिस पार्टियां जुटी हुई हैं. दो दर्जन से अधिक फिक्स प्वाइंट पर रात भर जवानों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही शहर के चौक चौराहों एवं मुख्य मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए है. होटलों एवं धर्मशाला में रुकने वाले संदिग्धों की जांच पुलिस कर रही है: शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर
सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती: बस्तर एसपी ने बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ ही असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई के लिए सिविल ड्रेस में भी जवानों की तैनाती कर दी गई है. अक्सर देखा गया है कि पुलिस की वर्दी देखकर असामाजिक तत्व हरकत नहीं करते हैं. लेकिन रथ चलने के दौरान हुड़दंग मचाते हैं. इस कारण सिविल ड्रेस में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है.
पदयात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान: बस्तर से दंतेवाड़ा जाने वाले सभी पदयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से रात्रि के समय कोई दुर्घटना न हो इसके लिए उनके बैग में रिफ्लेक्टर चिपकाया जा रहा है. सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था को देखते हुए बस्तर एसपी ने दावा किया है कि इस साल भी बस्तर दशहरा सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा.
बस्तर दशहरा की खासियत
सबसे लंबा चलने वाला उत्सव: बस्तर दशहरा दुनिया के सबसे लंबे त्योहारों में से एक मनाया जाने वाला त्योहार है. यह त्योहार 75 दिनों से अधिक समय तक चलता है.
मां देवी दंतेश्वरी की होती है पूजा: यह त्योहार मूल रूप से मां दंतेश्वरी देवी को समर्पित है, जो बस्तर की आराध्य और यहां की कुलदेवी मानी जाती हैं.
सामाजिक समरसता का देता है संदेश: बस्तर दशहरे में सभी जातियों और समुदायों के लोग शामिल होने पहुंचते हैं. बस्तर दशहरा अपने आयोजन के जरिए सामाजिक एकता का संदेश देता है.
कई रस्में निभाई जाती हैं: बस्तर दशहरा के दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें निषा यात्रा (बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए एक तांत्रिक रस्म) और बेल पूजा प्रमुख है.
ग्राम की देवी-देवताओं को दिया जाता है निमंत्रण: बस्तर संभाग से 1000 से अधिक ग्राम देवी-देवताओं को इस उत्सव में आमंत्रित किया जाता है.
सबसे अनोखी परंपरा: भारत और छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले अन्य दशहरा उत्सवों से यहां का दशहरा सबसे अलग है. बस्तर दशहरा में रावण दहन नहीं होता.
अंतिम पड़ाव: उत्सव का समापन मां दंतेश्वरी और अन्य ग्राम देवी-देवताओं की विदाई के साथ होता है.