बस्तर दशहरा 2025: सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सैकड़ों जवान, चप्पे चप्पे की निगरानी

जगदलपुर: 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. बस्तर दशहरा देखने और त्योहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोगों का आना जारी है. बस्तर दशहरा में निभाई जाने वाली रस्में लोगों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है. विशाल रथ को परिक्रमा करते हुए देखना भी अपने आप में अलग अनुभूति भक्तों को कराता है. हजारों लोग रथ परिक्रमा देखते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे पूरा छत्तीसगढ़ ही बस्तर में उमड़ पड़ा हो.

बस्तर दशहरा की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर नजर: बस्तर दशहरा की सुरक्षा में इस बार भी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. जवान दिन रात सुरक्षा में डटे हैं. सिरहासार चौक से लेकर परिक्रमा मार्ग में और दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष तकरीबन 500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है. मावली परघाव रस्म, भीतर और बाहर रैनी रस्म, रथ परिक्रमा के दौरान लोगों की भीड़ बढ़ जाती है. इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग से व्यस्था की गई है.

बस्तर दशहरा 2025 (ETV Bharat)

सुरक्षा की दृष्टि से रात्रिकालीन गश्त और चेकिंग में पुलिस पार्टियां जुटी हुई हैं. दो दर्जन से अधिक फिक्स प्वाइंट पर रात भर जवानों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही शहर के चौक चौराहों एवं मुख्य मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए है. होटलों एवं धर्मशाला में रुकने वाले संदिग्धों की जांच पुलिस कर रही है: शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर

सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती: बस्तर एसपी ने बताया कि बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इसके साथ ही असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई के लिए सिविल ड्रेस में भी जवानों की तैनाती कर दी गई है. अक्सर देखा गया है कि पुलिस की वर्दी देखकर असामाजिक तत्व हरकत नहीं करते हैं. लेकिन रथ चलने के दौरान हुड़दंग मचाते हैं. इस कारण सिविल ड्रेस में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है.