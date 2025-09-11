हाईकोर्ट ने कहा- बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को मनमानी की आदत, याचियों को परेशान करने की नीयत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में पारित आदेश का पालन करने या आला अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको मनमाने ढंग से काम करने की आदत है. अधिकारी याचियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते हैं. कोर्ट ने 2018 के आदेश का आज तक पालन नहीं करने पर यह टिप्पणी की.
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया आदेश: साथ ही कहा है कि यदि 2018 के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने उज्जमा व एक अन्य की याचिका पर दिया है.
कोर्ट के आदेश का अब तक नहीं हुआ पालन: रामपुर की याची उज्जमा और चेतना सैनी 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती में शामिल हुए थे. जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया. इसे याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने 2018 के आदेश से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया था. लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया गया. इस पर याचियों दोबारा याचिका दाखिल की.
न्यायालय को गुमराह कर रहे अधिकारी: हाईकोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2018 के कोर्ट के आदेशों का पालन करने का इरादा ही नहीं दिखाया. इसके बजाय उन्होंने 2019 में एक अनंतिम नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर दावा किया कि आदेशों का पालन हो गया है. कोर्ट ने इस कृत्य को न्यायालय को गुमराह करने वाला माना है.
याचिकाकर्ताओं को परेशान करने की नीयत: कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें परेशान किया गया और उन्हें दो बार अवमानना याचिकाएं और तीन रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर किया गया है.
