ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को मनमानी की आदत, याचियों को परेशान करने की नीयत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको मनमाने ढंग से काम करने की आदत है. अधिकारी याचियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते हैं. कोर्ट ने 2018 के आदेश का आज तक पालन नहीं करने पर यह टिप्पणी की.

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया आदेश: साथ ही कहा है कि यदि 2018 के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने उज्जमा व एक अन्य की याचिका पर दिया है.

कोर्ट के आदेश का अब तक नहीं हुआ पालन: रामपुर की याची उज्जमा और चेतना सैनी 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती में शामिल हुए थे. जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया. इसे याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने 2018 के आदेश से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया था. लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया गया. इस पर याचियों दोबारा याचिका दाखिल की.