ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को मनमानी की आदत, याचियों को परेशान करने की नीयत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में पारित आदेश का पालन करने या आला अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया.

Video Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशली से नाराज. (Video Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको मनमाने ढंग से काम करने की आदत है. अधिकारी याचियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते हैं. कोर्ट ने 2018 के आदेश का आज तक पालन नहीं करने पर यह टिप्पणी की.

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया आदेश: साथ ही कहा है कि यदि 2018 के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने उज्जमा व एक अन्य की याचिका पर दिया है.

कोर्ट के आदेश का अब तक नहीं हुआ पालन: रामपुर की याची उज्जमा और चेतना सैनी 2011 में प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती में शामिल हुए थे. जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया. इसे याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने 2018 के आदेश से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश दिया था. लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया गया. इस पर याचियों दोबारा याचिका दाखिल की.

न्यायालय को गुमराह कर रहे अधिकारी: हाईकोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2018 के कोर्ट के आदेशों का पालन करने का इरादा ही नहीं दिखाया. इसके बजाय उन्होंने 2019 में एक अनंतिम नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर दावा किया कि आदेशों का पालन हो गया है. कोर्ट ने इस कृत्य को न्यायालय को गुमराह करने वाला माना है.

याचिकाकर्ताओं को परेशान करने की नीयत: कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें परेशान किया गया और उन्हें दो बार अवमानना याचिकाएं और तीन रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर किया गया है.

यह भी पढ़ें- टोल प्लाजा पर आर्थिक अपराध की जांच रिपोर्ट पर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से जवाब तलब

For All Latest Updates

TAGGED:

BASIC EDUCATION DEPARTMENTOFFICERS HAVE HABITHABIT OF BEING ARBITRARYALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.