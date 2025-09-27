ETV Bharat / state

दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था चार साल का बच्चा, बेस अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टरों ने दिलाई मुक्ति, दिया नया जीवन

श्रीनगर गढ़वाल: बेस अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे चार साल के बच्चे को नया जीवन भी दिया. रुद्रप्रयाग की रहने वाले चार साल की बच्चे को बिकरस्टाफ ब्रेनस्टेम एन्सेफलाइटिस बीमारी से पीड़ित थी. यह बीमारी इतनी जटिल होती है कि रोगी की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और श्वास लेने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है. जिससे मृत्यु का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है.

डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की शुरुआत बुखार से हुई, जिसके बाद बच्चे ने धीरे-धीरे बोलना और लोगों को पहचानना बंद कर दिया. हालात बिगड़ने पर वह कोमा में चला गया और पूरे शरीर में लकवे का असर हो गया था. यहां तक कि बच्चा खुद सांस भी नहीं ले पा रहा था. परिजन ने बच्चे को तत्काल रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय से रेफर कर बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया.

पांच दिन वेंटिलेटर पर, एक माह से अधिक चला उपचार: अस्पताल पहुंचते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने गहन जांच कर उपचार शुरू किया. बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पांच दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया. लगातार निगरानी, गहन देखभाल और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे सुधार शुरू हुआ. करीब एक माह चार दिन तक चले उपचार के बाद अब बच्चा न केवल खुद सांस ले पा रहा है, बल्कि हाथ-पैर हिलाने लगा है. इसके अलावा बच्चा खुद खाना खा रहा है और पैरों की ताकत भी लौट रही है.

परिजनों ने जताया आभार: बच्चे के पिता करनैल सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने उनके मासूम बेटे को नई जिंदगी दी है. सरकार की आयुष्मान योजना के तहत उन्हें नि:शुल्क इलाज मिला है. इसके लिए वे प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार व्यक्त करते हैं.

इस कठिन उपचार में बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सी.एम. शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंकिता गिरी, डॉ. ज्ञान प्रकाश, डॉ. पवन, डॉ. ज्योति, डॉ. धीरज सहित नर्सिंग स्टाफ की विशेष भूमिका रही.