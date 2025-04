ETV Bharat / state

पीने के गंदे पानी के लिए रोज तय करते हैं मीलों का सफर, जल संकट से जुझ रहे बड़वानी के गांव - BARWANI WATER SHORTAGE

ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 7, 2025 at 8:03 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 9:21 AM IST 4 Min Read

बड़वानी: गर्मी की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है. बड़वानी के पानसेमल तहसील के कई गांवों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे यहां पानी का संकट गहरा गया है. इस वजह से ग्रामीणों को इस चिलचिलाती धूप में पानी के लिए कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता है. तब जाकर उन्हें पीने का पानी नसीब होता है. इससे न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है. ग्रामीण को इंतजार है कि कोई तो होगा जो उनकी सुनेगा और उनकी इस समस्या का समाधान करेगा. कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण पानसेमल तहसील के मोहलियापानी और बंधारा बुजुर्ग गांव में पानी की किल्लत हो गई है. मोहलियापानी गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है. जलस्तर नीचे चले जाने की वजह से उससे भी पानी आना बंद हो गया है. मोहलियापानी निवासी लालसिंह ने बताया कि "गांव में 60 परिवार रहता है. गांव में एक हैंडपंप है, जिसका जलस्तर नीचे चला गया है. हमें पानी के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है तब जाकर कुएं का पानी मिलता है. वो पानी भी गंदा रहता है. पूरी तरह से पीने लायक नहीं रहता. फिर में हम उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक कोई भी सरकारी योजना पूरी तरह से नहीं पहुंची है.

नल जल योजना के दावों के बीच बड़वानी के गांवों में नाले का पानी ही पेयजल 'कई गांव में पानी पहुंचाने का अभी चल रहा है काम' लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आईएस बामनिया ने इस बारे में बताया कि "कई गांवों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है. जहां शुद्ध पानी मिल रहा है. कुछ गांवों में काम अभी चल रहा है. गांवों और छोटे फल्यों को जोड़ने के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए लागत की नई योजना बनाई गई है." क्षेत्रीय विधायक राजन मंडलोई ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा था कि बड़वानी विधानसभा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गधों और खच्चरों से पानी ढोया जाता है. कई इलाके के लोगों का पानी भरते-भरते ही सारा दिन निकल जाता है. फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है.

