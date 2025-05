ETV Bharat / state

बड़वानी में गंभीर जल संकट, दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, गधे और खच्चर ढो रहे पानी - BARWANI WATER CRISIS

बड़वानी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 4:24 PM IST 4 Min Read

बड़वानी: जिले के आदिवासी पाटी विकासखंड में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. कहा जा रहा है कि नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारी-भरकम राशि खर्च की जा रही है. लेकिन ग्रामीणों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल मिल पाना उनका सपना बनकर रह गया है. इस भीषण गर्मी में ग्रामीण नदियों, झरनों और तालाबों जैसे स्रोतों से पानी पीने को मजबूर हैं. पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण पाटी विकासखंड के चेरवी गांव के थाना फलियां में करीब 50 से ज्यादा मकान हैं. यहां करीब 350 से अधिक की आबादी निवास करती है. फलियां में पानी के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है. इस भीषण गर्मी में लोग 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर सुखी झराल नदी है. जहां से लोगों को मशक्कत कर पानी ढोना पड़ता है. इसके साथ ही चेरवी, गोलगांव, खेरवानी सेमलेट सहित कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण (ETV Bharat) चेक डैम सूखने से गंभीर जल संकट ग्रामीणों ने बताया कि कई गांवों में पानी इकट्ठा करने के लिए चेक डैम बनाए गए थे लेकिन वे भी सूख गए हैं. नदी के किनारे मौजूद कुएं भी सूख गए हैं. कलसीबाई और मणिराज के अनुसार "आदिवासी बस्तियों में रहने वाली आदिवासी आबादी अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक नाले पर निर्भर है. लेकिन अब यह नाला भी सूख गया है. इसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है." गधे और खच्चर की मदद से ग्रामीण घर ला रहे हैं पानी (ETV Bharat) गड्ढे खोद पानी इकट्ठा कर रहे ग्रामीण ग्राम चेरवी की आदिवासी महिला कावरी बाई ने बताया कि "पहले तो भीषण गर्मी में भी हमारे कुओं में पीने रहता था. लेकिन अब हम कुओं में किसी किनारे पर गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा कर रहे हैं." वहीं, ग्रामीणों को पानी लाने के लिए गधे और खच्चर का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पानी लाने के लिए 2-3 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है. चिलचिलाती धूप में सिर पर बड़ी मात्रा में पानी ढोना उनके लिए संभव नहीं है. प्रदूषित पानी से प्यास बुझाने को मजबूर ग्राम चेरवी के थाना फलियां निवासी ग्रामीण गणेश नरगावे ने कहा, "हमें नहीं पता कि हम कब जल-जनित बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे. हम ऐसे स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं, जहां न केवल लोग कपड़े धोते हैं, बल्कि जानवर भी नहाते हैं. इसी पानी से अनगिनत जंगली जानवर भी अपनी प्यास बुझाते हैं. ऐसे में इस प्रदूषित पानी से लोगों को डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती है." दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat) नहीं हो रही पर्याप्त जल आपूर्ति कई स्थानीय लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन बस्तियों में पानी की आपूर्ति कर रहा है लेकिन यह पूरे क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं है. स्थानीय निवासी राकेश नरगावे ने दावा किया कि "हमने कई बार विधायक, सांसद सहित कई जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के बारे में चर्चा की. जिला कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत किए लेकिन हमारी सभी दलीलें अनसुनी कर दी गईं." सिंगरौली में बूंद-बूंद जल के लिए मीलों सफर, मटमैला पानी बुझा रहा प्यास

बैतूल में पानी के लिए हाहाकार, 5 हजार लोगों की प्यास का सहारा बना झिरिया प्रभावित क्षेत्रों में खोदे जा सकते हैं बोरवेल एसडीएम भूपेंद्र रावत ने कहा कि "पीएचई और संबंधित पंचायत, मामले की जांच करेगी. यदि आवश्यक हुआ तो प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए बोरवेल खोदे जाएंगे. जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या लगातार आ रही है. मैंने कलेक्टर को निर्देश किया है कि मौके पर जाकर वे ग्रामीणों की समस्या देखें और उसका निराकरण करें. मैं समाज को भी कहना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम है, पानी का सदुपयोग करें. अगले साल हमें दिक्कत नहीं आए इसको लेकर वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए सरकार के अभियान में साथ जुड़े. ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और सभी मिलकर पानी का समाधान करें."

Last Updated : May 1, 2025 at 4:24 PM IST