बड़वानी में सब्जियों पर वायरस और फंगस का कहर, मिर्ची, गिलकी से टमाटर तक का उत्पादन घटा
वायरस और फफूंद से सब्जियों का उत्पादन 30 प्रतिशत तक सिमटा, बारिश ने बिगाड़ा किसानों का गणित, मुआवजे की मांग
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 8:22 PM IST
बड़वानी : मॉनसूनी बारिश जहां खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई थी, वहीं सब्जी उत्पादक किसानों के लिए आफत बन गई. जिले में लगातार हुई भारी बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव से कपास, मक्का, सोयाबीन के साथ-साथ सब्जियों की फसलें भी चौपट हो गईं हैं. खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से हरी मिर्च, लौकी, गिलकी, करेला और टमाटर जैसी बेलदार फसलों में वायरस और फफूंद फैल रही है, जिससे पौधे जड़ से सड़ गए हैं.
उत्पादन घटा तो दाम चढ़े आसमान पर
भड़गोन गांव के किसान अर्जुन राठौड़ बताते हैं, '' मेरी मिर्च की फसल लगभग तैयार थी, लेकिन लगातार बारिश से पौधों की जड़ें सड़ गईं. पत्ते झड़ गए और पूरी फसल नष्ट हो गई. मजबूरन पौधे उखाड़कर फेंकने पड़े. अब सर्वे कराकर मुआवजा मिलना ही एकमात्र उम्मीद है. ”
सब्जियों की मंडियों में आवक घटते ही दामों में तेज उछाल देखने को मिला है. पहले 20-22 रुपए किलो मिलने वाली लौकी अब 60-80 रुपए किलो, मिर्च 70-80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. गिलकी 40-50, भिंडी 50-60, बैंगन 50 से ऊपर और आलू 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं. हरा धनिया 180-200 और मैथी भाजी 130-140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है.
महिलाओं की परेशानी बढ़ी रसोई चलाना जंग जैसा
महंगाई का सीधा असर घरों की रसोई पर पड़ा है. बड़वानी की गृहिणी लक्ष्मी चौहान कहती हैं, '' अब तो सब्जियों के भाव सुनकर ही पसीना छूट जाता है. रसोई चलाना किसी जंग से कम नहीं.'' वहीं, सब्जी विक्रेता सोनू राठौड़ का कहना है, '' थोक और खेरची भाव के अलावा 8 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है, जिससे दाम और बढ़ जाते हैं.”
यह भी पढ़ें-
- मिर्ची बेचो और 6 लाख कमाओ, बड़वानी के मिर्ची मैन ने कर दिखाया कमाल
- रील बनाने के चक्कर में नदी में बहा नाबालिग, रस्सी से पुल के नीचे लटका फिर हुआ हादसा
- शहडोल में भालू का खौफ, रिहायशी इलाकों में देख कांप उठे लोग
पहली बारिश में ही मिर्च पर फंगस का हमला
भागसुर गांव के किसान और भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष श्याम कछावा ने बताया, '' निमाड़ क्षेत्र में बेलदार सब्जियां जैसे हरी मिर्च, गिलकी, करेला, लौकी, खीरा-ककड़ी में तापमान परिवर्तन से वायरस और फफूंद तेजी से फैलता है. पहली बारिश में ही मिर्च में फंगस लग गया था, पौधे पीले पड़कर सड़ने लगे. अब सिर्फ 30 फीसदी पौधे ही बचे हैं. मिर्च की खेती में एक लाख तक लागत आती है, लेकिन इस बार खर्च भी नहीं निकल पाया.''