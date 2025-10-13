ETV Bharat / state

बड़वानी में सब्जियों पर वायरस और फंगस का कहर, मिर्ची, गिलकी से टमाटर तक का उत्पादन घटा

बड़वानी में सब्जियों पर वायरल और फंगस का कहर ( Etv Bharat )

भड़गोन गांव के किसान अर्जुन राठौड़ बताते हैं, '' मेरी मिर्च की फसल लगभग तैयार थी, लेकिन लगातार बारिश से पौधों की जड़ें सड़ गईं. पत्ते झड़ गए और पूरी फसल नष्ट हो गई. मजबूरन पौधे उखाड़कर फेंकने पड़े. अब सर्वे कराकर मुआवजा मिलना ही एकमात्र उम्मीद है. ”

बड़वानी : मॉनसूनी बारिश जहां खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई थी, वहीं सब्जी उत्पादक किसानों के लिए आफत बन गई. जिले में लगातार हुई भारी बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव से कपास, मक्का, सोयाबीन के साथ-साथ सब्जियों की फसलें भी चौपट हो गईं हैं. खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से हरी मिर्च, लौकी, गिलकी, करेला और टमाटर जैसी बेलदार फसलों में वायरस और फफूंद फैल रही है, जिससे पौधे जड़ से सड़ गए हैं.

सब्जियों की मंडियों में आवक घटते ही दामों में तेज उछाल देखने को मिला है. पहले 20-22 रुपए किलो मिलने वाली लौकी अब 60-80 रुपए किलो, मिर्च 70-80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. गिलकी 40-50, भिंडी 50-60, बैंगन 50 से ऊपर और आलू 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं. हरा धनिया 180-200 और मैथी भाजी 130-140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है.

मिर्ची, गिलकी से टमाटर तक का उत्पादन घटा (Etv Bharat)

महिलाओं की परेशानी बढ़ी रसोई चलाना जंग जैसा

महंगाई का सीधा असर घरों की रसोई पर पड़ा है. बड़वानी की गृहिणी लक्ष्मी चौहान कहती हैं, '' अब तो सब्जियों के भाव सुनकर ही पसीना छूट जाता है. रसोई चलाना किसी जंग से कम नहीं.'' वहीं, सब्जी विक्रेता सोनू राठौड़ का कहना है, '' थोक और खेरची भाव के अलावा 8 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है, जिससे दाम और बढ़ जाते हैं.”

बड़वानी में वायरस और फंगल की मार से किसान परेशान (Etv Bharat)

किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसलों का सर्वे तत्काल कराया जाए और नुकसान का मुआवजा दिया जाए. किसान अर्जुन राठौड़ ने बताया, '' नायब तहसीलदार सर्वे के लिए आए थे और कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने की बात कही है, पर अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है. किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से राहत राशि जारी करने की मांग की है.''

