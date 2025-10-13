ETV Bharat / state

बड़वानी में सब्जियों पर वायरस और फंगस का कहर, मिर्ची, गिलकी से टमाटर तक का उत्पादन घटा

वायरस और फफूंद से सब्जियों का उत्पादन 30 प्रतिशत तक सिमटा, बारिश ने बिगाड़ा किसानों का गणित, मुआवजे की मांग

VIRUSES AND FUNGUS IN VEGETABLE
बड़वानी में सब्जियों पर वायरल और फंगस का कहर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
बड़वानी : मॉनसूनी बारिश जहां खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आई थी, वहीं सब्जी उत्पादक किसानों के लिए आफत बन गई. जिले में लगातार हुई भारी बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव से कपास, मक्का, सोयाबीन के साथ-साथ सब्जियों की फसलें भी चौपट हो गईं हैं. खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से हरी मिर्च, लौकी, गिलकी, करेला और टमाटर जैसी बेलदार फसलों में वायरस और फफूंद फैल रही है, जिससे पौधे जड़ से सड़ गए हैं.

उत्पादन घटा तो दाम चढ़े आसमान पर

भड़गोन गांव के किसान अर्जुन राठौड़ बताते हैं, '' मेरी मिर्च की फसल लगभग तैयार थी, लेकिन लगातार बारिश से पौधों की जड़ें सड़ गईं. पत्ते झड़ गए और पूरी फसल नष्ट हो गई. मजबूरन पौधे उखाड़कर फेंकने पड़े. अब सर्वे कराकर मुआवजा मिलना ही एकमात्र उम्मीद है. ”

Monsoon side effects on crops MP
किसानों की मांग जल्द कराया जाए सर्वे (Etv Bharat)

सब्जियों की मंडियों में आवक घटते ही दामों में तेज उछाल देखने को मिला है. पहले 20-22 रुपए किलो मिलने वाली लौकी अब 60-80 रुपए किलो, मिर्च 70-80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. गिलकी 40-50, भिंडी 50-60, बैंगन 50 से ऊपर और आलू 30 रुपए किलो तक बिक रहे हैं. हरा धनिया 180-200 और मैथी भाजी 130-140 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है.

Viruses and fungus in Vegetable
मिर्ची, गिलकी से टमाटर तक का उत्पादन घटा (Etv Bharat)

महिलाओं की परेशानी बढ़ी रसोई चलाना जंग जैसा

महंगाई का सीधा असर घरों की रसोई पर पड़ा है. बड़वानी की गृहिणी लक्ष्मी चौहान कहती हैं, '' अब तो सब्जियों के भाव सुनकर ही पसीना छूट जाता है. रसोई चलाना किसी जंग से कम नहीं.'' वहीं, सब्जी विक्रेता सोनू राठौड़ का कहना है, '' थोक और खेरची भाव के अलावा 8 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है, जिससे दाम और बढ़ जाते हैं.”

Barwani vegetable crops virus
बड़वानी में वायरस और फंगल की मार से किसान परेशान (Etv Bharat)
किसानों की मांग जल्द कराया जाए सर्वे और मिले मुआवजाकिसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसलों का सर्वे तत्काल कराया जाए और नुकसान का मुआवजा दिया जाए. किसान अर्जुन राठौड़ ने बताया, '' नायब तहसीलदार सर्वे के लिए आए थे और कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने की बात कही है, पर अब तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है. किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से राहत राशि जारी करने की मांग की है.''

