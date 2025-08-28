ETV Bharat / state

सड़क के लिए सालों लगाई गुहार, कहीं नहीं सुनवाई तो इस गांव का हर इंसान बन गया दशरथ मांझी - BARWANI VILLAGERS BUILT ROAD

प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी तो बड़वानी जिले के सिपाईदुवाली के ग्रामीणों ने श्रमदान करके नाले को समतल कर सड़क बना डाली.

Barwani villagers built road
बड़वानी में ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत करके बनाई सड़क (ETV BHARAT)
Published : August 28, 2025 at 3:50 PM IST

बड़वानी : मध्य प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई ऐसे गांव हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं. कई गांवों में सड़क आज तक नहीं पहुंच सकी है. इन गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना आज तक नहीं पहुंची. ऐसा ही एक गांव है बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत धमारिया का सिपाईदुवाली.

ग्रामीणों का कहना है "यहां आज तक न कोई विधायक पहुंचा और कोई न सांसद. ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए कई बार अफसरों को आवेदन दिया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई." इसके बाद ग्रामीणों ने शुरू किया श्रमदान और तैयार कर दी सड़क.

गांव व मुख्य सड़क के बीच नाला बड़ी समस्या

गौरतलब है कि सिपाईदुवाली गांव चार फलियों खरतिया, जमरिया, डावरिया और नरगावे से घिरा हुआ है. ये गांव आज भी सड़क की सुविधा से वंचित है. ग्रामीण स्वीकारिया व मनी राम डावर का कहना है "500 की आबादी और 200 मकानों वाले इस गांव की स्थिति यह है कि बारिश के दिनों में यहां से बाहर निकलना जंग जीतने से कम नहीं है. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए खटिया और झोली ही साधन बनते हैं."

श्रमदान करके ग्रामीणों ने बना ली सड़क (ETV BHARAT)
Barwani villagers built road
ग्रामीणों ने खुद उठा लिए गेंती-फावड़े (ETV BHARAT)

एम्बुलेंस तो जैसे इस गांव का रास्ता ही भूल गई हैं. स्कूली बच्चों को कीचड़ और पानी में लड़खड़ाते हुए 03 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है. किसान अपनी फसल सिर पर लादकर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं, क्योंकि कोई वाहन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता.

Barwani villagers built road
ग्रामीणों ने किया श्रमदान, चंदा करके बुलाई जेसीबी (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने किया श्रमदान, चंदा करके बुलाई जेसीबी

हालत ये है कि सालों तक जब इस गांव में कोई नेता अफसर सुध लेने नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने की कमान संभाल ली. गांव वालों ने एकजुटता दिखाई और खुद ही श्रमदान करना शुरू कर दिया. नाले को पाटना शुरू किया, कंधों से मिट्टी ढोई, हाथों से ईंटें उठाईं और जब लोग थकने लगा तो जेबें खाली कर जेसीबी मंगवाई. इसके बाद उस नाले में एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जहां सरकार या प्रशासन ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा.

Barwani villagers built road
नाले की बाधा करके खुद ही बनाई सड़क (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रस्तावित है गांव

इस प्रकार ग्रामीणों ने खुद ही दशरथ मांझी बनकर श्रमदान किया और चंदा कर मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क बना डाली. वहीं, ग्राम पंचायत के सहायक सचिव रामेश्वर चौहान कहते हैं "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इस मार्ग को जोड़ने की कवायद चल रही है. दो बार सर्वे किया गया है. अभी कुछ और सर्वे होने हैं, तब यह गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल हो सकेगा."

क्या है दशरथ मांझी की कहानी

बता दें कि दृढसंकल्प, लगन, जिद और अटूट मेहनत का दूसरा नाम दशरथ मांझी है. बिहार राज्य में गया के करीब गहलौर गांव में दशरथ मांझी की कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है. मांझी ने गहलौर और अस्पताल के बीच खड़े पहाड़ से रास्ता निकालने के लिए अकेले ही 22 साल तक गेंती-फावड़े चलाए. और एक दिन वह भी आया जब मांझी ने पहाड़ खोदकर रास्ता निकाल दिया. गांव व अस्पताल का रास्ता 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर कर दिया. दशरथ मांझी सन् 2007 में 73 बरस की उम्र में इस जगत को अलविदा कह गए, लेकिन उनका जज्बा आज भी लोगों को प्रेरणा देता है.

