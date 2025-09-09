बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज
बड़वानी के सकराली गांव ने वहीं देखी सड़क, कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण झोली में मरीजों को टांगकर अस्पताल ले जाने को मजबूर.
बड़वानी: पानसेमल तहसील के ग्राम सकराली से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां के ग्रामीण मरीजों को कपड़े की झोली या खटिया की मदद से अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं. ऐसा नजारा सोमवार को ग्राम सकराली में देखने को मिला. गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला 4 किलोमीटर का मार्ग सालों से बदहाल स्थिति में है. इस सड़क के हालात इतने बुरे हैं कि इससे एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में ग्रामीण मरीज को कपड़े की झोली में टांगकर एंबुलेंस तक ले जाते हैं. इसके बाद उसे एंबुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां मरीज को इलाज मिलता है.
बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग
यह स्थिति किसी एक गांव की नहीं है. बारिश के मौसम में ऐसे नजारे अक्सर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिख जाते हैं. ये गांव सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने वाला कोई नहीं है. शायद यही कारण है कि लगभग 4000 की जनसंख्या वाला गांव सकराली आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और खान-पान जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग दशकों से संघर्ष कर रहे हैं.
अब तक सिर्फ वादे मिले हैं समाधान नहीं
ग्रामीण मोतीराम सोलंकी ने बताया, "हमने विधायक से लेकर सरपंच तक सबको गांव की इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है. चुनाव के समय नेता वोट मांगने गांव आते हैं. फोटो खिंचवाते और विकास कराने के बड़े-बड़े वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. चुनाव जीतने के बाद दोबारा गांव की ओर देखते तक नहीं है." काशीराम सोलंकी ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा, "चाहे कितनी बार भी शिकायत कर लो, लेकिन कोई देखने तक नहीं आता है. कुर्सियों में बैठे अधिकारियों को गांव की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है."
मामले को गंभीरता से लेंगे
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ काजल चावला ने कहा, "गांव से मेन सड़क तक जाने वाला कच्चा मार्ग बारिश होने के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया है. ऐसा मामला संज्ञान में आया है. जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जांच कराकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा."