पाकिस्तान की हरकतों का दिया मुंहतोड़ जवाब, बड़वानी में सेना के लिए सुंदरकांड - BARWANI TEMPLES HELD SUNDERKAND

बड़वानी में भारतीय सेना के लिए सामूहिक सुंदरकांड ( ETV Bharat )

Published : May 12, 2025 at 12:53 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:25 PM IST

बड़वानी: भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए शहर के मंदिरों में शनिवार को विशेष पूजा-अर्चना की गई. ऐसे में सेगांव टेकरी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में समिति के कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया था. इसके बाद मंदिर में देर रात महाआरती कर बजरंगबली से सैनिकों की सुरक्षा और साहस प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा. हनुमान चालिसा और महाआरती का आयोजन

