बड़वानी: बड़वानी में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक नारा ही बनकर रह गया है. प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चियों को शिक्षित करने की राह आसान बनाने के बजाए उसमें रोड़े अटकाने में लगे हैं. ऐसा ही एक मामला बड़वानी के सिलावद में देखने को मिल रहा है.

यहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत पौने दो करोड़ रुपये की लागत से बना कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास ढ़ाई साल से छात्राओं के इंतजार में धूल फांक रहा है. हालत यह है कि दो मंजिला भवन असामाजिक तत्वों और मवेशियों का अड्डा बन चुका है.

बड़वानी के सिलावद में बना बंद कन्या छात्रावास (ETV Bharat)

23 फरवरी 2023 को जोर-शोर से हुआ था छात्रावास का उद्घाटन

23 फरवरी 2023 को भाजपा की विकास यात्रा के दौरान बड़े जोर-शोर से छात्रावास का उद्घाटन हुआ. अधिकारी और जनप्रतिनिधि गर्व से इसका श्रेय लेते रहे, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही यह हॉस्टल छात्राओं के इंतजार में धूल फांक रहा है.

180.80 लाख रुपये की लागत से बना यह छात्रावास विभागीय लापरवाही और सरकारी उदासीनता का प्रतीक बन गया है. शरारती तत्वों के द्वारा छात्रावास की खिड़कियों के शीशे, पेयजल और सीवरेज पाइप तोड़ दिए गए हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है. परिसर में मवेशी गंदगी फैला रहे हैं.

सिलावद में बंद पड़ा कन्या छात्रावास (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं ने इसका उद्घाटन तो किया, पर संचालन के लिए जरूरी सुविधाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. करोड़ों की लागत से बना यह भवन सरकारी उदासीनता का उदाहरण बनकर सामने है. सबसे पीड़ादायक पहलू ये है कि नया बना छात्रावास स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. लेकिन उसके बंद होने से छात्राओं को अब भी दो किमी दूर रेहगुन गांव पलसूद रोड पर स्थित सालों पुराना भवन ही नसीब है.

कन्या छात्रावास का उखड़ रहा है प्लास्टर (ETV Bharat)

नया छात्रावास नहीं खुलने से छात्राओं को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 2 किमी पैदल करना पड़ा है सफर

यहां से रोजाना 200 से अधिक छात्राओं को 2 किमी दूर हाईस्कूल तक पैदल जाना-आना पड़ता है. ये रास्ता स्टेट हाइवे से होकर गुजरता है, जहां तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है. सवाल उठना लाजमी है, कि क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह सेंगर ने बताया "सरकार ने तो भवन बनाकर दिया मगर जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रावास भवन शुरू नहीं हुआ. असामाजिक तत्वों ने इस भवन को जर्जर बना दिया है."

हॉस्टल से स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्रों को करना पड़ता है दो किमी का सफर (ETV Bharat)

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कई बार उठाया मुद्दा

सिलावद छात्रावास शुरू करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल ने जिला पंचायत की बैठकों में कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन विभाग इसे शुरू करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा है. उनका कहना है कि जब भवन तैयार है और स्कूल से कुछ ही दूरी पर है, तो आखिर बच्चियों को रोजाना 2 किमी दूर जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या विभाग हादसे होने का इंतजार कर रहा है.

दिनों-दिन खस्ता होती जा रही है भवन की हालत

ग्रामीण कमलेश सेंगर ने बताया "इस छात्रावास भवन की हालत दिनों-दिन खस्ता होती जा रही है. मुख्य मार्ग पर स्थित दो मंजिला इस भवन की खिड़कियों में लगे कांच टूट रहे हैं. वहीं भवन की छत और दीवारें भी कमजोर नजर आने लगी हैं. छात्रावास परिसर में बकरियों के साथ ही अन्य मवेशी विचरण और गंदगी करते हैं."

छात्रवास भवन बनकर तैयार था

सिलावद के ग्रामीण राजकुमार ने बताया "बालिकाओं के लिए बनाया गया कन्या छात्रावास भवन बनकर तैयार था लेकिन अब तक उसका संचालन शुरू नहीं हुआ. लावारिस अवस्था में पड़ा रहने के कारण असामाजिक तत्वों ने उसे खंडहर बना दिया है. आज भी बच्चियां तीन किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं."