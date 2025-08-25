ETV Bharat / state

चमत्कारों से भरा है श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर, बड़वानी में आसमान से उतरा था शिवलिंग - BARWANI SIDDHNATH MAHADEV MANDIR

बड़वानी का चमत्कारी सिद्धनाथ महादेव मंदिर, यहां 2 शिवलिंगों की एक साथ होती है पूजा, मंदिर में शिव-विष्णु का होता है संगम.

BARWANI SIDDHNATH MAHADEV MANDIR
एक साथ 2 शिवलिंगों वाला मंदिर (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 7:13 PM IST

बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी की धरती न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि धार्मिक आस्था की दृष्टि से भी अत्यंत विशेष मानी जाती है. जिला मुख्यालय से सटा रानीपुर स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर इसकी जीवंत मिसाल है. यह मंदिर कितना प्राचीन है, किसी के पास ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर कई रोचक कहानियां हैं. भगवान श्री सिद्धनाथ का मंदिर बड़ा अलौकिक व चमत्कारी है. शायद यह इकलौता मंदिर होगा, जहां एक साथ 2 शिवलिंग विराजित हैं.

सिद्ध क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध बड़वानी

इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार, बड़वानी का प्राचीन नाम सिद्ध क्षेत्र हुआ करता था. यह वही स्थान है जहां अनेक साधु-संतों ने कठोर तप और साधना के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की थी. प्राचीन काल में इसे एक प्रसिद्ध मठ के रूप में जाना जाता था. ऐसी मान्यता है कि यहां लगातार 5 सोमवार को शिवलिंग की विशेष पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है. यहां विराजित दोनों शिवलिंगों में एक स्वयंभू शिवलिंग है. ऐसा दावा मंदिर के पुजारी का है. वहीं दूसरे शिवलिंग की बड़ी रोचक कहानी है.

बड़वानी में आसमान से उतरा था शिवलिंग (ETV Bharat)

बंगाली तांत्रिक और शिवलिंग की रहस्यमयी घटना

मंदिर के पुजारी पंडित ओमप्रकाश तिवारी ने कहा, "श्री सिद्धनाथ महादेव को लेकर लोक कथाओं में रोचक प्रसंग वर्णित है. बुजुर्गों का ऐसा कहना था कि "एक बंगाली जादूगर (तांत्रिक) अपने स्वार्थ के लिए मंदिर में स्थापित एक दिव्य शिवलिंग को हवा में उड़ाकर बंगाल ले जाना चाहता था, लेकिन बड़वानी के विद्वान और जादूगरों ने समय रहते शिवलिंग को हवा में ही रोक लिया और फिर उस पवित्र शिवलिंग को वहीं मंदिर में स्थापित कर दिया. यही नहीं, उसी स्थल पर एक और शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है."

Barwani Historical Temple
मंदिर में जल रही अखंड ज्योत (ETV Bharat)

हरिहर मिलन की अद्भुत परंपरा

यह मंदिर विशेष रूप से हरिहर मिलन के रूप में भी प्रसिद्ध है. क्योंकि यहां एक साथ शिव और विष्णु दोनों की उपासना होती है. यह संयोग भारत के कुछ गिने-चुने तीर्थ स्थलों में ही देखने को मिलता है, जहां शिव और विष्णु की उपस्थिति एक ही स्थान पर मानी जाती है.

SIDDHANATH MAHADEV TEMPLE
राजा रणजीत सिंह ने कराया जीर्णोद्धार (ETV Bharat)

राजा रणजीत सिंह ने कराया जीर्णोद्धार

इस मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण का श्रेय बड़वानी के तत्कालीन शासक राजा रणजीत सिंह को जाता है. उन्होंने इस मंदिर को नया जीवन दिया और यह सुनिश्चित किया कि इसकी धार्मिक परंपराएं और अखंड ज्योति निरंतर जलती रहे. आज भी राजा रणजीत सिंह के वंशज इस मंदिर से जुड़े हुए हैं.

Barwani Miracle Temple
भोलेनाथ के सेवा में नदी (ETV Bharat)

आज भी जल रही है अखंड ज्योत

मंदिर में सदियों से अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो आज भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जलाई जा रही है. माना जाता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से ग्रह-नक्षत्रों के दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है.

Miraculous Siddhnath Mahadev Temple
चमत्कारी सिद्धनाथ महादेव मंदिर (ETV Bharat)

लोगों की आस्था का केंद्र

हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं. विशेष रूप से महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. मंदिर परिसर में शांति, ऊर्जा और दिव्यता का ऐसा संगम है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है.

